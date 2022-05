Kelly Clarkson anuncia un EP de versiones entre las que se encuentra ‘Happier Than Ever’ de Billie Eilish

Kelly Clarkson continúa con su propio programa de televisión The Kelly Clarkson Show, donde realiza entrevistas a diferentes personalidades de la música, la actuación y demás caras públicas de Estados Unidos. Es todo un éxito en la cadena NBC y la artista aprovecha para hacer algunas versiones de canciones que le gustan.

En septiembre de 2021, realizó una versión de Happier Than Ever de Billie Eilish que agradó bastante al público. Por ello, ha decidido lanzar un pequeño trabajo con seis canciones en las que Kelly Clarkson hace covers de los temas originales, y el hit de Eilish formará parte. Bajo el nombre de Kellyoke, el 9 de junio la cantante estrenará este EP.

Las canciones que formarán parte del disco serán:

Blue Bayou (de Linda Ronstadt) Call Out My Name (de The Weeknd) Happier Than Ever (de Billie Eilish) Queen Of The Night (de Whitney Houston) Trampoline(por Shaed) Fake Plastic Trees(por Radiohead)

El proyecto artístico de Kelly Clarkson ha cambiado mucho desde que lanzó su último disco, Meaning of Life, en 2017. La cantante originaria de Texas (Estados Unidos), actualmente, está muy centrada en su programa de NBC y, aunque la música no la tiene apartada, sí que es cierto que no nos tiene acostumbrados a temas totalmente nuevos.

En octubre de 2021, decidió sacar un disco muy navideño para calentar motores a esta festividad tan esperada por ella. El álbum se llamó When Christmas Comes Around... y contenía 15 temas, que nunca pasarán de moda en cualquier Navidad, ya que son versiones de algunos clásicos.

Entre las versiones navideñas, se encuentra una colaboración con Ariana Grande. Las dos cantan a dúo el villancico Santa, Can’t You Hear Me. Así que, si no tenías idea de este lanzamiento... ¡ya tienes banda sonora para las próximas fiestas!