Dua Lipa ficha al abogado de Katy Perry para su batalla legal por ‘Levitating’

Dua Lipa espera una larguísima batalla legal. No se entiende de otra forma su decisión de contar con el mejor equipo jurídico para afrontar la doble demanda por presunto plagio que tendrá que afrontar en Nueva York y California. La londinense ha fichado al abogado que defendió a Katy Perry en el caso Dark horse del que salió triunfadora recientemente.

Christine Lepera liderará el bufete Mitchell Silberberg and Knupp en defensa de la cantante británica en ambas denuncias intentando ahondar en la sentencia que ya exoneró a la californiana tras el recurso de apelación. En ambos juzgados volverá a decidirse los límites de la protección de los derechos de autor.

Levitating fue uno de los grandes éxitos musicales del 2022 y parte del 2021 y casi desde su estreno le acompañaron acusaciones de plagio de diferentes orígenes que finalmente se han concretado en una doble demanda. Por un lado, en este año se presentaba en el juzgado la de la banda de reggae de Florida Artikal Sound System.

En la demanda presentada ante la corte federal de Los Ángeles el grupo afirma que el éxito de Future Nostalgia ha sido plagiado de su canción, Live Your Life, que estrenaron en 2017. Según recogió Billboard, la agrupación está segura de que el equipo de trabajo de Dua Lipa pudo escuchar Live Your Life antes de hacer Levitating, por lo que la copiaron a sabiendas.

Mientras eso sucede en la costa oeste, en la este Dua Lipa también tendrá que ser representada por Lepera para defenderse de otra acusación de plagio. En este caso la presentada por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer que acusan al equipo de la británica de utilizar partes de su canción Wiggle and giggle all night, una canción que se popularizó a finales de los 70

De hecho esta demanda va más allá y acusa de copia directa la letra If you wanna run away with me, no solo la melodía como suele ser habitual en los casos de demandas de plagio que cada vez son más habituales tras la sentencia del Blurred lines de Robin Thicke y Pharrell Williams acusados de inspirarse en Marvin Gaye.

Dua Lipa teme un largo proceso legal que podría prolongarse durante los próximos años y quiere a abogados experimentados de su lado que puedan defender sus intereses y los de Levitating, uno de los mayores hits de su carrera.