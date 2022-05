Todos los negocios de Katy Perry

Hace más de 14 años que las canciones de Katy Perry nos acompañan y forman parte de la banda sonora de nuestra vida (20 si tenemos en cuenta su primer álbum de estudio, un proyecto musical de canciones de gospel que lanzó en 2001 bajo su verdadero nombre, Katy Hudson).

Muchos son los hits que acompañan a la cantante desde el lanzamiento de One Of The Boys, donde estaban incluidas I Kiss A Girl y Hot N Cold, demostrando con el paso de los años que ha sabido mantenerse como una de las grandes voces de su generación dentro del pop. No hay canción en Teenage Dream que no sea un auténtico temazo (en toda esta etapa llegó a sacar 8 singles entre los que destacan California Gurls, Firework o Last Friday Night), y su era Prism nos regaló canciones como Roar, Unconditionally o la polémica Dark Horse.

Swish Swish, Bon Appétit, Never Really Over o Harleys in Hawaii son algunos de los singles que nos ha regalado en sus dos últimos discos, pero la forma de ganar dinero de la californiana se extiende mucho más allá del lanzamiento de canciones, discos y reproducciones de plataformas de streaming: sus giras internacionales, espectáculos musicales, publicidad, participación en diferentes programas de televisión, cine, y negocios de todo tipo hacen de la estadounidense toda una estrella con millones de ingresos anuales. En el día de hoy exploramos todas ellas, las que la hacen que podamos hablar de Katy Perry no solo como una gran artista sino también como una gran empresaria.

Giras y espectáculos musicales

A lo largo de su carrera, Katy Perry ha realizado un total de 4 tours mundiales y una residencia artística que está en plena producción. Con las cuatro primeras (Hello Katy Tour, California Dreams Tour, The Prismatic World Tour y Witness: The Tour) la cantante llegó a recaudar en todo el mundo más de 400 millones de dólares con la venta de entradas. Con Play, su residencia musical en el Resorts World de Las Vegas (con fechas hasta finales de 2022) la cantante amasó casi 7 millones de dólares con la realización de ocho espectáculos, según Billboard, cifra que ha ido en aumento con la confirmación de nuevas fechas debido a una alta demanda del público.

Katy Perry en el medio tiempo de la Super Bowl de 2015 / Getty Images

Por otro lado, Katy Perry ha participado en una gran cantidad de programas de televisión realizando diferentes actuaciones musicales, presentando singles y promocionando su nueva música. Sin embargo, si hay un acontecimiento que destaque en la carrera de la cantante si hablamos de espectáculo musical llevado al extremo, es su actuación durante el medio tiempo de la Super Bowl en 2015. Una actuación que, si bien no le reportó beneficios económicos directos a la californiana (los artistas no cobran por realizar el espectáculo, que le cuesta a la NFL una media de 10 millones de dólares anuales), rompió el récord Guiness al convertirse en el medio tiempo más visto de la historia, con un total de 114,5 millones de espectadores. La actuación no solo le supuso un escaparate al mercado nacional e internacional (Katy ya era una estrella más que asentada por aquel entonces) sino que generó una gran cantidad de dinero a nivel de ventas de singles para la artista.

Negocios y publicidad

Si por algo destacan los artistas desde hace años es por ser imágenes de grandes marcas y anuncios publicitarios. La última colaboración que se conoce de Katy Perry ha sido para el servicio de reparto de comida a domicilio Just Eat, pero a lo largo de todos sus años de fama la cantante ha protagonizado más de 50 anuncios, donde se ha dedicado a promocionar perfumes, maquillaje, gimnasios, protectoras de animales, coches, colaboraciones con organizaciones benéficas (es embajadora de UNICEF desde el año 2013), plataformas de streaming o tiendas de ropa.

Katy Perry - Electric

Al mismo tiempo, una de sus colaboraciones más sonadas de los últimos años ocurría de la mano de Nintendo, cuando Katy Perry participaba dentro del álbum que celebraba el 25 aniversario de la fraquicia Pokémon con el lanzamiento del single Electric, que salió al mercado el 14 de mayo de 2021 con un videoclip en el que la propia Katy Perry reflexionaba sobre su carrera, mostrándose en su versión joven acompañada por Pichu mientras que su versión actual estaba acompañada por Pikachu, queriendo abordar su propia evolución a lo largo de su trayectoria.

En el plano de los negocios, Katy Perry ha lanzado al mercado un total de 10 perfumes diferentes desde el año 2010, destacando entre todos ellos Purr, Meow y Killer Queen. Además, desde el año 2017 cuenta con su propia línea de zapatos, Katy Perry Collections, cuyas redes sociales cuentan con más de medio millón de seguidores donde la cantante comparte los nuevos lanzamientos de cada temporada.

Finalmente, uno de sus últimos negocios está relacionado con el mercado de la alimentación. Y es que la cantante lanzaba a principios de este año Drink De Soi, una empresa de bebidas que define sus productos como "Aperitivos espumosos sin alcohol con adaptógenos naturales para el placer y la moderación".

Televisión y cine

Sin duda la industria del cine y la televisión son grandes fuentes de dinero para los artistas. Desde el año 2018, Katy Perry ha sido jurado del programa de talentos musical American Idol, una participación que le reporta un salario de 25 millones de dólares anuales.

En cuanto al séptimo arte, la cantante ha prestado su voz y música en multitud de películas, programas y series de televisión, destacando su papel como la pitufina en Los Pitufos y Los Pitufos 2, o el doblaje de la película de animación Melody, la última colaboración que se conoce de la artista.

De esta manera, Katy Perry no solo sigue muy presente en el mundo de la música sino que destaca también en el de los negocios, teniendo una red empresarial valorada en 2021 en 330 millones de dólares. Todo un triunfo para una mujer que es historia viva del pop.