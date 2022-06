Ya hemos dicho muchas veces por estos lares que, cuando hablamos de anime y salvando contadas excepciones, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Está claro que esta osada afirmación tendrá mayor o menor número de suscriptores en función al año de nacimiento de los mismos. El valor nostálgico, aunque no es algo tangible, es una potente fuerza que nos hace gravitar siempre hacia tiempos pasados y en Selecta-Visión tienen muy presente esa ley.

A la estela de lanzamientos y re-ediciones que la compañía ha ido acumulando en los últimos años, que ha traído series clásicas como Ranma, Dragon Ball, Cowboy Bebop o Evangelion y películas tan importantes como AKIRA, se une Street Fighter The Animated Movie, una super-producción japonesa que ponía guion y animación a la famosa franquicia de Capcom.

Pese a que también tuvo una serie de animación corta y una segunda película basada en la rama ‘Alpha’ del videojuego, esta Street Fighter The Animated Movie se convirtió en todo un símbolo para los jugadores de los años 90.

Selecta re-edita la película de animación de Street Fighter

La película presenta a los personajes que todos recordamos y queremos. Un Ryu en eterno entrenamiento que sigue el camino de encontrar al rival más fuerte, Ken, que vive una vida de lujo junto a su prometida, Guile, comandante de las fuerzas aéreas del ejército y Chun-Li, investigadora de policía. Todos ellos acabarán inmersos en una lucha contra Shadawloo, que presenta a M.Bison y a sus tres archi-conocidos súbditos: Balrog, Vega y Sagat.

Lo divertido es que Selecta Visión no sólo se ha encargado de traer la película en alta definición hasta nuestros hogares, también ha tenido la idea de hacerlo guiñando el ojo a todos aquellos que conservan recuerdos del lanzamiento original.

En pleno ‘boom’ de los 16 bits, raro era encontrar una casa que no hubiera tomado partido en la guerra entre Super Nintendo y Mega-Drive, cada una con sus Street Fighters y siempre con esa eterna lucha por el reinado del panorama consolero. La película fue un soplo de aire fresco y un momento para el disfrute común; no importaba la consola que tuvieras, era momento de ver a tus personajes en acción.

Edición Especial 'versión Super Nintendo'. / Selecta Vision

Hoy, Selecta Visión vuelve a sugerir que elijamos bando en aquella lucha consolera y lanza dos ediciones especiales de la película a la venta que recuperan el diseño y la esencia de las portadas de los videojuegos de la época.

Edición especial 'Versión Mega Drive'. / Selecta Vision

Una de ellas tiene los tonos dorados y los marcos propios de los juegos de Super Nintendo en territorio PAL. La otra tiene el tono oscuro y el formato vertical de los juegos de Mega Drive. Ambas, por supuesto, tendrán dentro la película en Blu-Ray y DVD y un libro exclusivo que recordará a ese manual de instrucciones que llevaban los juegos en la época.

No me cansaré de decir que todos aquellos que peinan canas y miran de cerca a esa temida crisis vital, han vivido una de las mejores épocas para el entretenimiento; y Selecta-Visión se está encargando de inmortalizar aquellos recuerdos y hacerlos llegar a generaciones que no los conocieron en su momento.