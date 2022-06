Polémica por la supuesta muerte de ‘El Noba’: su familia desmiente su fallecimiento

Al parecer, El Noba, nombre artístico con el que se conoce al trapero Lautaro Coronel, permanece ingresado en el hospital en estado crítico tras un grave accidente de moto. Tras varios días ingresado, algunos medios de comunicación argentinos y algunos usuarios de las redes sociales aseguraron el fallecimiento del joven. Sin embargo, su familia, concretamente, su hermana, Martina Segovia ha desmentido hace unas horas la información y ha asegurado que “el corazón le sigue funcionando”.

El Noba sufrió un accidente el pasado 24 de mayo con su moto. Un vehículo le embistió mientras conducía por su ciudad natal: Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina). El joven de tan solo 25 años fue rápidamente trasladado al Hospital Mi Pueblo, perteneciente a esta ciudad y posteriormente, al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Doctor Néstor Kirchner con un pronóstico reservado.

Sin embargo, a medida que pasaron los días se fue sabiendo algún detalle más sobre su estado de salud y es que, durante los primeros días, no se veían grandes avances. Desde entonces no se ha transcedido mucho más. Lo que sí se ha conocido es que su hermana, Martina Segovia, desde su perfil de Instagram ha desmentido la información de su fallecimiento y ha compartido varias stories explicando que el estado de El Toba es crítico, pero que no ha fallecido.

La hermana del artista ha publicado un mensaje confirmando que está bien dentro de la gravedad. / Instagram Hermana de El Coba

La hermana del trapero ha compartido otro mensaje explicando el estado de salud de su hermano. / Instagram - Hermana de El Coba

El gran sueño de El Toba

El Toba proviene de una familia de albañiles, una profesión que él mismo acabó ejerciendo. Con la llegada de la pandemia, se quedó sin trabajo y trató de reinventarse como pudo. Es en este contexto cuando se atrevió a publicar su primer hit Tamo Chelo, una canción que habla de la felicidad que un obrero siente al recibir su nómina.

El éxito no tardó en llegarle, como tampoco lo hizo su nuevo nombre El Rey de las Caravanas. Un apodo artístico que hacía mención a las distintas rutas que realizaba para tratar de hacerse hueco en los escenarios.

El uso de las redes sociales ha sido su gran aliado durante todo este tiempo, ya que ha sido el escaparate para mostrar su talento. Las canciones de trap que publicaba comenzaron a viralizarse y pronto, consiguieron miles de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

Uno de sus mayores logros profesionales ha sido obtener la reliquia del Single de Oro con la canción Trucho, aunque más tarde pudo ampliar ese título por el Disco de Oro con Tamo Chelo.