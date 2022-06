LOS40 Classic y El País lanzan la colección con la discografía completa de ABBA

Pese a haber dejado su carrera musical hace ya 40 años, ABBA no ha dejado nunca de estar presente en la música. Tampoco tuvo una trayectoria especialmente larga, teniendo en cuenta que solo permanecieron en activo de 1972 a 1978, pero su legado es indiscutible. Ha permanecido en el imaginario de varias generaciones, y sus canciones han influido en mucha de la música pop que se ha hecho posteriormente. La banda sueca regresó recientemente con nuevo disco y un concierto virtual en Londres con el que han demostrado que siguen estando más que presentes en la música.

Para celebrar esta trayectoria tan destacada, LOS40 Classic y El País lanzan la recopilación definitiva de ABBA, una colección de 11 entregas que incluye los 9 álbumes de estudio del grupo sueco, el recopilatorio de directos en el Wembley Arena (2014) y su colección esencial, lanzada en 2012. Se trata de un formato digipack y todos los álbumes están remasterizados para gozar del mejor sonido. desde el primero de ellos, Ring Ring, hasta su trabajo más reciente, ABBA Voyage, el mismo que interpretan los cuatro avatares de la banda en su concierto virtual de Londres.

La primera entrega se lanza el domingo 12 de junio por 9,95 euros con El País y podrá adquirirse también en la página web de Colecciones del diario. Las dos últimas entregas, un doble CD y un DVD, tienen un precio de 12,95 euros. La colección finaliza el 21 de agosto.

Desde su legendaria victoria en el festival de Eurovisión en 1974 con Waterloo, ABBA se convirtió en la banda sueca más importante de la historia, y llenó pubs y discotecas con su música bailable para todas las edades. Consiguió llegar a varias generaciones de fans, y ahora, con este coleccionable, queremos que puedas tener toda la música de la banda a tu alcance. Es la mejor ocasión para hacerte con las canciones con las que has crecido, te has emocionado, has bailado o cantado a pleno pulmón.

Colección con toda la discografía de ABBA con LOS40 Classic y El País. / Imagen promocional

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngsta fundaron ABBA en 1972 en Estocolmo, dos años después se coronaron como ganadores de Eurovisión y ese fue el punto de partida de una carrera que no dejó de ascender. La banda ha vendido más de 500 millones de copias de sus discos alrededor del mundo, y sus melodías bailables y letras sencillas han conquistado a millones de fans.

Esta colección repasa sus mayores éxitos, desde Love Isn't Easy (But Is Sure Is Hard Enough), uno de los primeros temas que conocimos del grupo, o clásicos archiconocidos como Waterloo o Mamma Mia. Ya en 1976 volvieron a conquistar al público con Arrival, donde arrasaron con éxitos como Dancing Queen y Money Money Money. Para abrir la década de los 80, ABBA incluyeron los sintetizadores en sus canciones con el disco Souper Trouper. Para tristeza de sus seguidores, solo quería por lanzar un álbum más, The Visitors (1981), un año antes de su separación y uno de sus trabajos más maduros.

Los once discos que incluye la colección con la discografía de ABBA. / Imagen promocional

La playlist con todos sus éxitos

Mientras vas completando tu colección con toda la discografía de ABBA, desde LOS40 Classic hemos preparado una playlist que te ayudará a abrir boca. Desde su participación en Eurovisión hasta su legado en forma de musicales protagonizados por Meryl Streep, ABBA no son solo historia de la música, son historia en letras mayúsculas.

La playlist que tenemos preparada no solo contiene algunas de sus mejores canciones, ¡ni mucho menos! También cuenta con aquellos temas de grandes artistas como Whitney Houston, Cher o Ricky Martin que se inspiraron en las melodías de los suecos. Ya sea con samplers, por las letras o la melodía, marcaron a otras grandes estrellas de la música. Tampoco faltan aquellas versiones cantadas por otras estrellas. ¡La puedes escuchar aquí!

Sin duda, ABBA todavía tiene mucho que cantar y nosotros seguiremos eligiendo todo su repertorio cada vez que vayamos a un karaoke. Y es que solo podemos decirles: "Gracias por la música".