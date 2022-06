Chris Evans reacciona a los memes que le relacionan con Shakira tras su separación

No han pasado ni diez días desde que el pasado 4 de junio Shakira y Piqué anunciasen su separación a través de un comunicado conjunto, confirmando los rumores que hablaban de una ruptura en la pareja, para que las redes sociales y en general el mundo entero se hayan involucrado en esta historia.

Desde el análisis de entrevistas previas de la cantante hasta el estudio en profundidad de las letras de sus canciones, han sido muchos quienes han buscado las pistas que anunciasen que algo no iba bien en la pareja antes de que la separación definitiva se hiciese pública. Una vez separados, además, muchos se han hecho eco de los movimientos de las redes sociales de los protagonistas, despertando la curiosidad de aquellos que eran testigos de cómo la cantante seguía de vuelta a dos de los actores más deseados de Hollywood: Chris Evans y Henry Cavill.

Chris Evans, que se encuentra en plena promoción de la película de Disney Lightyear, que se estrena el próximo 17 de junio y sigue las aventuras del astronauta en el que se inspira el juguete Buzz Lightyear en la franquicia de Toy Story, concedía con esta intención una entrevista para el programa mexicano Despierta América, donde hacía frente a algunas preguntas relacionadas con la cantante de Te felicito y reaccionaba a los memes que en los últimos días se han hecho virales en redes sociales.

"Shakira es espectacular"

Las carcajadas eran la respuesta habitual del actor cuando el reportero de Despierta América le enseñaba los memes del triángulo amoroso que formaba con Shakira y Henry Cavill acompañados de fotogramas de Los Simpson, Capitán América, Súperman o las telenovelas colombianas. Sin embargo, era capaz de pronunciarse sobre si saldría con la cantante durante la entrevista: "ella es espectacular pero, ¿estás intentado conectarme con Shakira?, estas preguntas no las puedo responder delante de la cámara" se reía a la par que echaba balones fuera.

Además, durante la alfombra roja de la premiere internacional de Lightyear, otros periodistas volvían a aprovechar las conexiones con el actor para preguntarle por el revuelo ocasionado a raíz de seguirse mutuamente en Instagram, algo de lo que el actor no era del todo consciente por no estar muy pendiente de las redes sociales, aunque aseguraba que no se conocían en persona.

Si Shakira y Chris Evans se convierten en una nueva pareja solo el tiempo lo dirá. Por el momento, sin embargo, la cantante se encuentra pendiente de la salud de su padre, la privacidad y desarrollo de la vida normal de sus hijos, y por cuidar de sí misma y su propia recuperación tras la ruptura con Gerard Piqué.