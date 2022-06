La sorpresa que Bad Gyal nos tenía preparados se llama ‘Tremendo culón’

Tres bombazos en apenas 20 días nos ha regalado (o nos va a regalar) Bad Gyal para que nuestro corazón siga latiendo al ritmo de su música. Terminamos el mes de mayo disfrutando de su estreno La prendo, en el que se convertía en una diva del perreo; después nos enteramos de que está preparando una colaboración con María Becerra y ahora tenemos nueva música que volver a llevarnos a nuestros oídos.

Porque la solista de Barcelona lleva dando pistas durante los últimos días de su nueva canción, Tremendo culón, hasta que no ha podido más y primero la ha presentado en vivo y en directo durante su actuación en el Primavera Sound de Barcelona, y después ha confirmado el estreno de la versión de estudio para este mismo viernes de madrugada.

"LA SUELTO 🫢 TREMENDO CULÓN OUT ESTE JUEVES 6 PM EST / VIERNES 12 AM CET 🍑🍑🍑🍑" escribía en su perfil oficial de Instagram junto a la portada de la canción en la que está caracterizada como un sexy personaje de animación al que los billetes vuelan a su alrededor. ¿Una stripper? Tendremos que esperar al estreno del vídeo para descubrirlo.

"Sonando un tema mío se le sube el volume y se me pegan pila porque yo pegue el boom , yo soy otra muvi tu común te me retiras nene see you soon 🥂🥂✨💶 quiero soltar tremendo culon esta semana q pensáis?" posteaba hace un par de días y poco después parecía que se autocontestaba: "La prendo 2M!! Quiero soltar tremendo culon esta semana para celebrarlo🥂✨ Ostras y champán lo q me merezco jej👸🏼". Una celebración a la altura de la cira obtenida en reproducciones de su vídeo y que han dado pie a la presentación de su nuevo hit.

Bad Gyal sabe cómo poner a bailar a la gente. La artista lleva varios años demostrando que no hay nadie como ella para hacernos mover el cuerpo en una discoteca. Temas como Fiebre, Alocao, Flow 2000 o Blin Blin son prueba de ello y muy pronto Tremendo culón podría convertirse en una de las imprescindibles del verano 2022.

Poco a poco la solista catalana va cumpliendo con la declaración de intenciones que generó una enorme expectación a finales del pasado año: "Los que habéis estado en mis shows, sabéis que he enseñado adelantos de temas de demos. Lleváis mucho tiempo diciéndome que saque estos temas. Como sé que os hace mucha ilusión y he acabado el tour… los voy a sacar. Voy a sacar los temas que lleváis pidiéndome tres años. Yo tengo las mismas ganas de sacarlos, pero todo tiene su explicación".

Son muchos y muchas los que siguen pensando que la intérprete podría lanzar un EP en el que se recopilasen estos temas inéditos que nos ha ido dejando en el último medio año y que seguro que haría muy felices a sus fans. Cabe recordar que en el 2021 ya lanzó Warm Up y Sound System: The Final Releases en formato mixtape y para descarga.