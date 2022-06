El Sueño de Morfeo vuelve a los escenarios

La cuarentena nos dejó un reencuentro virtual y la miel en los labios de si los caminos de Raquel del Rosario, David Feito y Juan Luis Suárez volverían a cruzarse alguna vez. La maternidad, la producción de discos, la vida... ha mantenido a El Sueño de Morfeo separados durante muchos años pero 2022 será el año de su regreso a los escenarios.

Y con una buena causa. Morfeo despierta por La Palma es la campaña con la que colaborará el trío asturiano/canario los próximos 17 y 18 de junio en dos conciertos que esperamos (cruzamos muy fuerte los dedos) tengan continuidad en un futuro más o menos cercano. Así lo confirmaba la formación a través de sus nuevos perfiles en las redes sociales.

"No os imagináis lo felices que estamos de poder poner nuestro granito de arena para ayudar a mejorar la situación de los afectados por el volcán de la Palma… y por supuesto por poder cantar de nuevo a vuestro lado todas las canciones que marcaron una maravillosa época de nuestras vidas. ¿Os animáis? 17 de Junio @laboralciudadcultura 18 de Junio #AuditorioDeOviedo" postearon El Sueño de Morfeo.

La repercusión de su anuncio ha sido inmediata y ha generado una enorme expectación como demuestra el reportaje que ha preparado La Nueva España con numerosos artistas asturianos y no asturianos: "Gracias y mil gracias a todos los que habéis participado en este vídeo y todos lo que nos estáis mostrando tanto cariño estos días! Con muchas ganas ya de que llegue el 17 y 18 de Junio para poder recordar todas nuestras canciones con vosotros!! Gracias 🙏0.

Despierta por La Palma s un concierto solidario en el que el 100% de lo recaudado se destinará para ayudar a las familias afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja para que puedan volver a sus hogares. La primera cita tendrá lugar el 17 de junio en el Teatro La Laboral de Gijón y un día después será el turno del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Formado en 2002 bajo el nombre Xerma, el conjunto liderado por Raquel del Rosario se dio a conocer gracias a su single Nunca volverá, que fue el más vendido de 2005. A lo largo esa década y la pasada la banda mantuvo una actividad constante, editando cinco discos de estudio y regalándonos canciones tan emblemáticas como Para toda la vida, Si no estás o Gente, y en 2013 nos representaron en Eurovisión con el tema Lo mejor está por llegar, que no quedó demasiado bien en la clasificación.

Fue casi su despedida sin anunciarlo de manera oficial junto a su disco Todos tenemos un sueño. A finales de 2014 anunciaron que se volverían a reunir para grabar un nuevo disco en 2015 pero la vida les llevó entonces por caminos separados. "Eso de que El Sueño de Morfeo se separó es algo que nunca me ha gustado escucharlo. Separación suena a que algo no acabó bien. El Sueño de Morfeo es una puerta que nunca he cerrado y sé que los chicos tampoco. De retomar la música sería seguramente con otro estilo, pero si ahora nos dicen que este verano hacemos tres conciertos yo los hago. Juan y David siguen siendo como mis hermanos. Yo no me voy a separar ni de ellos ni de El Sueño de Morfeo. Que el grupo esté activo o inactivo es otra cosa" nos contó Raquel del Rosario en una entrevista con LOS40.