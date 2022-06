Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentan su nueva colección de SlowLove y parecen gemelas

Lo que ha unido Informativos Telecinco que no lo separe nadie. La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez parece inquebrantable y sus vidas están unidas no solo por lazos personales, sino también profesionales.

SlowLove es la marca que han creado para vender sus diseños, esos que ellas mismas lucen porque son las mejores modelos que podrían representar sus creaciones. Se han ido a Ibiza para dar a conocer su nueva colección y no pueden estar más felices.

Una de las primeras cosas que nos ha llamado la atención al verlas juntas es que parece que se están mimetizando la una con la otra. El nuevo flequillo de la ex de Iker Casillas, hace que cada vez haya más parecido entre ambas.

Por cierto, que mientras la prensa hablaba de las fotos que se han publicado de su beso en la calle con su nuevo chico, Nacho Taboada, ella estaba más pendiente de sus proyectos.

Unidas por Slowlove

“Seguimos construyendo sueños, conquistando miedos, buscando nuevas melodías sin perder nuestra propia letra. Celebrando la vida de la mejor forma que sabemos. Siempre en compañía. Siempre en equipo. Siempre “jaleo”. Siempre con los de siempre. Lo de ayer fue muy bonito. Gracias enormes por todo el trabajo, la ilusión y las alas que nos dais. 🙏🏻✨”, escribía después de haber presentado la nueva colección.

“Te mereces siempre todo lo bonito del mundo🤍🤍”, respondía la cantante Valeria Castro que no se perdió el evento. Recordemos que ella es la que cantaba con Tu otra bonita el tema que supuso el debut de la periodista en el mundo del videoclip.

A Sara e Isabel no les faltan clientas celebs encantadas con su propuesta. “Normalmente cuando voy de tiendas me suele gustar un par de prendas de alguna marca, pero de @slowloveoficial Me gusta todo y me vuelvo locaaa! Y la calidad es buenísima!! Enhorabuena!! 🌹🌹”, expresaba Marisa Jara.

La actual presentadora de informativos también quería decir algo después de la fiesta. “Cuando la vida te coloca justo donde debes estar y con quien debes estar. Cuando el trabajo, la familia y la amistad se unen en un viaje infinito. Eso somos. Por muchos años más súper team”, escribía en sus redes. Y claro, ella también ha recibido comentarios.