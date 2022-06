Omar Sánchez, después de ver el vídeo explícito de Anabel Pantoja y Yulen: "Las personas no cambian"

Anabel Pantoja no tenía claro cuando llegó a Supervivientes 2022 si su relación con Omar Sánchez, quien en estos momentos es su exmarido, estaba ya acabada para siempre o tal vez se podía recuperar, pero ahora, los acontecimientos apuntan a que la reconciliación no llegará, o al menos próximamente.

La colaboradora de Telecinco se ha sumergido de lleno en el reality de supervivencia y además de darlo todo como concursante, ha dejado a su corazón campar a sus anchas hasta que finalmente, su relación con Yulen Pereira, el esgrimista de la selección española que también participa en esta edición de Supervivientes, parece haberse consolidado. Y es que, después de verles besándose, toda España les ha podido ver ahora en una actitud muy íntima protagonizando el primer edredoning del formato. Incluído, Omar Sánchez.

El windsurfista, con quien Anabel Pantoja contrajo matrimonio solo cuatro meses antes de divorciarse y tras más de cuatro años de relación, no ha querido quedarse callado tras la emisión de las imágenes y ha mostrado públicamente su descontento con la actitud de la que ha sido su mujer. "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que son en realidad", ha indicado el windurfista en sus redes sociales en lo que la prensa del corazón ha interpretado como una clara alusión a los actos de Anabel Pantoja en Honduras.

El menaje que ha publicado Omar Sánchez. / LOS40 - Instagram Omar Sánchez

Omar Sánchez se siente "humillado"

Las declaraciones que Omar Sánchez ha hecho a través de las redes sociales no son las primeras que hace al respecto del acercamiento de Yulen Pereira y Anabel Pantoja. El deportista canario acudió a Sálvame Deluxe hace ya varias semanas y explicó a Jorge Javier Vázquez y al público que se sentía humillado por la relación que la que sobre el papel todavía es su mujer, está teniendo con el tirador de esgrima.

Me han llamado en redes sociales 'cornudo de España', me han dicho que me he aprovechado de ella... y al final te sientes presionado"

"Al final me he sentido humillado, pero no solo por ella. Sino por la gente también, porque me han llamado en redes sociales 'cornudo de España', me han dicho que me he aprovechado de ella... y al final te sientes presionado", sostuvo Omar.

Para Sánchez, la conexión que ahora existe entre Anabel y Yulen estaba ahí desde un principio, desde la preconvivencia, y esto, ya le había puesto alerta. "Somos dos almas libres, pero al final es una persona con la que has estado cuatro años y la quieres y la conoces", indicó el exmarido de la superviviente, que también matizó que en un principio creía que se trataba de solo una amistad.

"No es plato de buen gusto ver a tu exmujer, en este caso en la televisión, y que hable así de otro chico y más cuando han pasado pocos meses... Es verdad que no estamos juntos, tengo que dejarlo claro, pero yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas", explicó Sánchez para después recalcar que el hecho de verla en la televisión cada día hace que el proceso sea todavía más doloroso.