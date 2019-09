'Take on me', el inmortal hit de A-Ha, a punto de entrar en el club de los mil millones en Youtube

Han pasado ya 35 años desde que Take on me se convirtiera en el mayor éxito a nivel mundial del trío noruego A-Ha. Con el paso del tiempo, no solo ha permanecido como un referente, sino que ha cruzado generaciones y estilos.

Los años 80 se convirtieron en una década en la que las novedades y la innovación dieron sus frutos, y la primera vez que el cantante Morten Harket escuchó el famoso sintetizador de la canción, se le encendió la bombilla. La mayor parte de los éxitos de synth-pop están tan descatalogados como el Walkman, pero Take on me ha sobrevivido al paso de los años y hasta a la era del streaming.

El vídeo de la canción, en el que chico conoce a chica en un mundo animado perseguido por dos hombres, impulsó en gran parte el éxito de la canción y fue el punto culminante de la primera MTV. En YouTube, el clip está cerca de superar los mil millones de visitas. Hasta la fecha, solo tres canciones de todo el siglo XX han alcanzado esa marca: November Rain de Guns N 'Roses, Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Bohemian Rhapsody de Queen.

A-ha - 'Take On Me'

No sería justo decir que A-ha es un one-hit-wonder, pues The Sun Always Shines on TV también llegó a las listas de éxitos, pero nunca igualó el boom que consiguió con Take on Me. Los miembros de la banda reconocen que nunca se han codeado con personas del negocio de la música. Cuando fueron nominados para 11 MTV Video Music Awards en 1986, se saltaron la ceremonia y, en cambio, tocaron en un teatro de 2.200 asientos en Houston. Ganaron ocho premios esa noche, incluidos nuevos artistas y dirección en un vídeo.

En los años siguientes, han reconocido una creciente frustración en la banda. "Siempre nos sentimos un poco a la sombra de Take on Me, “La canción se apartó de nosotros, despegó sola y vivió su propia vida. Ha sido mejor ser una estrella del pop que nosotros”.

Se ha tocado en una variedad de estilos, desde la interpretación ska de Reel Big Fish hasta el pop-punk de MxPx o la versión en vivo de Metallica. Es probablemente la única canción versionada por Chris Martin de Coldplay y la princesa de Disney Lea Salonga. Pitbull también la usó en su colaboración de 2013 con Christina Aguilera, Feel This Moment. "No me gusta demasiado que la gente sea respetuosa con la canción", se encoge de hombros Harket.

Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen, Morten Harket, miembros de A-Ha, en 1990. / Mike Prior/Getty Images

“Take on Me es la Macarena de las canciones de los 80", dice Steven Gizicki, el supervisor musical nominado al Grammy en La La Land y muchos otros proyectos. “Está llena de energía y diversión, y tiene un resorte. Y la canción literalmente no dice mucho, por lo que no está empantanada por un significado más profundo. Es como una canción que hemos conocido toda nuestra vida".

Sin conocer los detalles de los diversos contratos de A-ha, solo es posible estimar la cantidad de ingresos que ha generado la canción. "Lo que es más interesante", reflexiona el gerente Jonathan Daniel, "es el ingreso 'filosófico' que ha generado la canción. A-ha sigue siendo grande en todo el mundo. Si no fuera por esa canción, no habrían vendido ningún álbum, y no habría habido 30 años de gira. Esa canción probablemente ha generado cientos de millones de dólares".