Juan Magán y Danny Romero se unen para su segunda colaboración, “Alegría”

Juan Magán y Danny Romero se han vuelto a unir después de 2 años. En este caso nos traen un tema llamado Alegría que promete ser una canción que vamos a escuchar más de una vez este verano en las discotecas, gracias a los sonidos electro latinos que hemos disfrutado en el adelanto que nos han regalado.

Su primera colaboración fue El Hipo, que salió el 19 de junio de 2020 y que ya acumula más de doce millones de visualizaciones en su videoclip oficial. En su momento, fue todo un descubrimiento para el público al unir a dos músicos de ese calibre en una canción, pues hay que recordar que Juan Magán ha sido Número 1 en la Lista de LOS40 en varias ocasiones gracias a Bailando Por Ahí, Déjate Llevar o Te Voy a Esperar.

La noticia la hemos descubierto en las redes sociales de Juan Magán y Danny Romero. Ambos han publicado la portada de este nuevo tema. Más tarde hemos conocido un pequeño adelanto que nos han regalado, uno que anima al público a escucharlo entero a través del link que ha puesto el canario en su perfil.

Las leyendas se unen

“Soy un tipo de Barcelona que se convirtió en una leyenda cabrona”. Con estas palabras nos mostraba Juan Magán un pedazo de la canción y del videoclip en el que él es el protagonista junto a unas bailarinas que se mueven al ritmo de este single.

En el caso del canario fue a través de una historia de Instagram donde nos dejó su mensaje. “Se juntaron lo ‘clásicos’ o como quieran llamarnos”, ha resaltado Danny Romero, admitiendo que llevan mucho tiempo dentro de la industria musical y que sus canciones son grandes éxitos que aún seguimos bailando y cantando.

Ya pudimos ver y disfrutar de Juan Magán en el festival Oh My Gol, pues fue el primer artista en salir al escenario y hacer que las personas comenzaran por todo lo alto el espectáculo. Cantó y pinchó, sus dos especialidades unidas en un mismo show que revolucionó a todo el mundo.

Aunque hubo una temporada que se alejó de su sonido, el DJ lo volvió a encontrar. “Me metí en una rueda en la que a veces dejé de ser un poquito yo y me apetecía reencontrarme conmigo mismo, volver a hacer música de baile que es lo que a mí me ha divertido siempre", explicó en LOS40 Global Show.

Danny Romero, que ya lanzó hace unas semanas una canción junto a Mantra y Fabio, explicó en una entrevista para LOS40 que siempre se ha sentido reconocido dentro de la música, pero más en la calle: “Creo que se me ha reconocido más en la calle que en la industria y que los artistas en general. La gente me viene y me dice: ‘oye, yo es que mi adolescencia eres tú’ o ‘cuando salía de fiesta las canciones que sonaban eran tus canciones’. Ese tipo de cosas”.

Ahora solo nos falta que estos dos “clásicos” lancen su nuevo hit y podamos bailar y cantar al ritmo del electro latino que nos tienen preparado y que puede aspirar a ser una de las canciones más escuchadas este verano.