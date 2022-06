Ed Sheeran recupera un millón de euros por los costes legales de su juicio por plagio

A comienzos del pasado mes de abril, Ed Sheeran y sus compositores habituales (Steven McCutcheon y John McDaid) fueron declarados no culpables en el juicio sobre presunto plagio de Shape of you que se celebró en Londres. Casi tres meses después de una sentencia liberadora para el británico ha llegado otra noticia aún mejor para sus intereses ya que la justicia ha dictaminado que recuperará un millón de euros por los costes legales del proceso.

Según la BBC, el juez Antony Zacaroni habría ordenado en primera instancia devolver estas cantidades a los tres acusados en concepto de indemnización por tener que defenderse de una acusación de plagio que acabó en nada. Los demandantes habían alegado que cada uno se hiciera cargo de sus costas dado que los demandados no habían presentado la documentación suficiente para acreditarlo.

A falta de una resolución final que se dictará en los próximos días y pese a que Ed Sheeran y sus colaboradores han ganado el juicio queda el poso de la acusación de plagio y las duras palabras que se esgrimieron en el juicio contra el inglés al que se le acusó de ser una urraca.

Cuatro años después de que arrancase este proceso judicial sobre uno de los mayores éxitos de la carrera del británico, siguen las consecuencias en torno al juicio pero en este caso en favor de los demandados, algo que podría suponer un antes y un después en las acusaciones de plagio que tan frecuentemente vemos en la actualidad.

En su último comunicado, Ed Sheeran dejó claro que la situación para él había cambiado radicalmente y había dicho basta: "Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento. Es algo que está haciendo muchísimo daño a la industria de los compositores de canciones. Trabajamos con muy pocas notas y acordes en la música pop. Las coincidencias son accidentales porque se lanzan cada día 60.000 canciones cada día en plataformas como Spotify que son unos 22 millones de canciones al año y sólo hay unas pocas notas disponibles. No quiero minimizar el dolor y el daño sufrido por ninguna de las dos partes de este caso pero quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación... Soy un ser humano, un padre, un marido, un hijo... Las demandas no son una experiencia placentera. Espero que este fallo signifique que en el futuro afirmaciones infundadas como estas se puedan evitar. Esto realmente tiene que acabarse".

Un aviso en toda regla para futuros reclamantes a los que además confirmó que desde que aparecieron las dos primeras demandas de plagio (Photograph y Shape of you) registra todas las sesiones de grabación.