Agoney anuncia el nombre y la portada de su nuevo single

Agoney se encuentra a punto de estrenar una nueva canción, de la que asegura tener muchas ganas de que sus fans la escuchen y también está muy ilusionado. El último tema del que pudimos disfrutar fue Bangover, una auténtica resaca sexual que protagonizó junto a su novio Marc en el videoclip. Un hit que quería contar la historia de “una persona que decide darle la vuelta a todo, volver a tener una cita con esa persona que quizás siempre fue muy dominante con ella y decir 'ahora soy yo el que va a dominar la noche'", así fue como lo explicó en una entrevista para LOS40.

Tras Bangover, el artista ha seguido trabajando en nueva música y con algunos conciertos entre medias hasta que, por fin, ha podido dar este anuncio lleno de color. Haciendo un poco de hype a sus fans, Agoney lanzaba la portada y el título de la que será su próxima canción. Cachitos es como se llama este tema, que aún no tiene fecha oficial de estreno, pero que seguro será muy, muy pronto.

“Muero de ganas por que la escuchen y vean el vídeo... este verano vamos a bailar mucho con este temazo”, dijo en sus redes sociales. La portada de Cachitos es muy llamativa, combinando los colores azul, morado y rosa con las burbujas, para mostrar la imagen de Agoney comiendo una porción de una tarta que lleva unas velas donde se puede leer perfectamente el título de la canción.

Cachitos será el segundo single que lance Agoney este 2022, después de Bangover. El artista se muestra muy contento por el trabajo que está realizando y demuestra la libertad de creación que está teniendo para poder seguir el camino que realmente quiere para su carrera. Además, poco a poco su repercusión está siendo más notada, sobre todo, después de aparecer en Tu Cara Me Suena. Para él, no hubo un despegue tan fuerte después de su salida de Operación Triunfo y se ha ido construyendo su trayectoria: "Estoy muy feliz, porque al final se habla del boom pero en mi caso no existió ese boom, cuando salí no tuve una repercusión muy grande y la repercusión la estoy teniendo ahora, después de tanto trabajo", explicó en LOS40.

Próximamente, Agoney publicará nuevas fechas de conciertos. De momento, podremos disfrutar de él en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, el próximo 10 de julio, y en el Coca Cola Music Experience, también en la capital, el 2 de septiembre.