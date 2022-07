Las imágenes de William Levy y Susanna Griso que están dando que hablar

William Levy levanta pasiones. Es un hecho que no tiene discusión y, si no, que se lo digan a los miles de fans que enloquecen a su paso. Ya sucedió recientemente cuando el actor cubano fue al programa El Hormiguero y hubo que tirar de seguridad para contener a las seguidoras del protagonista de Café con aroma de mujer.

Ahora todas las miradas están puestas en una cita que tuvo Levy con la periodista de Antena 3, Susanna Griso. En las últimas semanas parece que se ha forjado una amistad entre ambos y ese sería el motivo del encuentro que, a juzgar por las fotos, debieron compartir momentos divertidos de confidencias y anécdotas.

¿Quién no está celosa de Susanna Griso en estos momentos? Si nos dejamos guiar por los likes y comentarios que ha recibido el post de la presentadora en su Instagram, todo el mundo siente una envidia atroz de ella.

La pareja acudió a un restaurante en el que el resto de comensales comía en una pausa del trabajo, ajenos al encuentro. Entre los comentarios vemos el de muchos personajes públicos que bromearon sobre la envidia que genera esta amistad. Carmen Lomana, Cari Lapique o Mercedes Milá están súúúúper celosas y no han podido evitar hacer comentarios a Griso.

La periodista Mercedes Milá, que se ha declarado fan incondicional y enamorada del cubano, le escribió a su colega: “¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado q lo sepas”.

Le han seguido la broma en el post la influencer Carmen Lomana que “tampoco se lo perdonará” o la periodista Concha Crespo. Incluso el músico Omar Montes se ha mostrado afectado por la cita y ha expresado su decepción ya que no se lo esperaba. "Me has fallado", escribió en el post de la presentadora de Espejo Público.

La foto de cartón de William Levy y Susanna Griso

No es la primera vez que Griso hace de rabiar a Milá. Esta situacion, ella ya la ha sufrido y fue cuando Griso publicó una foto con una figura de cartón de Levy. La veterana periodista dijo entonces: “Susana, cómo me alegro de que te unas al grupo de fans que seguimos a este hombre. ¡Disfrútalo, aunque sea de cartón que algo es algo! ¡¡Un abrazo grande compañera!!” Parece que se lo tomó bien entonces.

Ya que el galán está trabajando en España hay que estar atentos cuando salgamos porque cualquiera se lo puede encontrar. Levy está rodando en Madrid Montecristo, una miniserie de seis capítulos sobre la historia de Edmond Dantès, el protagonista de El Conde de Montecristo del escritor Alexandre Dumas.

Recientemente hemos podido ver tanto en la televisión como en vallas publicitarias los anuncios que el actor ha hecho para la firma de moda Emidio Tucci y El Corte Inglés.