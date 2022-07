Taron Egerton, cerca de convertirse en Lobezno (Wolverine) para Marvel Studios

El universo Marvel con sus líneas temporales y sus multiversos podría sumar muy pronto una nueva estrella a su plantilla. Y es que no hay un mutante que haya generado una mayor popularidad en la historia de los cómics y del cine que Lobezno (Wolverine). Ya fuera como parte de los X-Men o en solitario, el querido mutante podría volver a la gran pantalla encarnado por Taron Egerton.

La estrella de Kingsman, Robin Hood y sir Elton John en el biopic Rocket Man sobre la mítica figura del músico se habría reunido con Marvel Studios y su presidente Kevin Feige, para ver la posibilidad de convertirse en la cara reconocible del popular personaje de Marvel.

"No creo que esté mal decirlo. Estaría emocionado, pero también me sentiría aprensivo, porque Hugh está tan asociado al papel que me preguntaría si sería muy difícil que lo hiciera otra persona" ha explicado cuando diferentes medios de comunicación le han preguntado sobre la posibilidad de convertirse en Lobezno.

Y es que durante muchos años la cara reconocible del personaje en el cine ha sido la de Hugh Jackman que apareció por primera vez dando vida a Logan en la primera X-Men de Bryan Singer estrenada en el año 2000. Desde entonces y hasta hace algunos años en que decidió finalizar con su personaje le ha interpretado en 11 diferentes largometrajes. ¡Todo un record!.

Todo está en fase de negociaciones y ya sabemos que en el universo MCU todo es un secreto hasta que deja de serlo. Habría que ver cómo Marvel Studios encajaría la llegada de espte personaje en la línea temporal actual de la fase 4. Todo está por decidir pero seguro que las mentes creativas ya están pensando en la mejor manera de dar paso a un personaje tan querido como Lobezno.

Hugh Jackman puso punto y final a su etapa como Lobezno con la película de Logan en 2017. Una película que marcó un antes y un después en la historia de la saga. Con los rumores de por medio de que Marvel Studios ya está trabajando en una nueva película X-Men, llamada The Mutants no han sido pocos los que se han preguntado si el intérprete estará en esta nueva cinta y, en caso de que la respuesta sea negativa, planteándose quién sería el sucesor de Lobezno en la gran pantalla.

Ahora que el nombre de Taron Egerton ya está sobre la mesa podemos recordar que Jackman confesó quién podría ser su sucesor durante una entrevista para MTV: "Seguro que es más joven que yo, creo que Tom Hardy sería genial".