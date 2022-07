Chanel, sobre el momento viral con su bailarina: “Ese beso que se filtró es de amor absoluto”

Señora y señore, llegó la reina, la dura, la 'bugatti' y ahora también la pregonera oficial del Orgullo de Madrid 2022. Chanel, una de las artistas revelación del año, ha sido la gran protagonista de nuestro último stream de Twitch presentado por Cris Regatero. Habíamos muchos temas a tratar con la cantante de SloMo, aunque uno de los más importantes, como no podía ser de otra manera, ha sido su puesta de largo en una de las fechas más señaladas para el colectivo LGTBI.

"Hay una cosa que no me gusta que es el miedo, pero sí que me entró mucho respeto cuando me dijeron de dar el pregón. No sé cómo explicarlo. Es algo delicado, entonces le dedico lo máximo", ha dicho en la retransmisión, dejando muy claro todo lo que le ha aportado el colectivo. “Me considero una persona que está muy cerca del colectivo. Me han enseñado muchas cosas. Queda mucho por luchar. Por mucho que se nos llene la boca, el discurso de la sociedad tendría que ser otro desde la raíz: desde abajo, desde la educación... Nos queda mucho por aprender y unidos somos más fuertes".

A continuación, Chanel ha contado una anécdota que le pasó con unos fans. "El otro día pasé por la plaza y un grupo de chicos se me acercó, súper geniales. Mucha gente del colectivo se me ha acercado. Eurovisión para el colectivo es bastante clave. Se me han acercado y me han dicho 'gracias por devolverme la ilusión'".

El beso con su bailarina

Por último, Cris Regatero, locutora de LOS40, le ha recordado a Chanel el beso viral que se dio con María Pérez. ¿Qué ha dicho al respecto? "¿Y si sí qué? ¿Y si a veces qué? No pasa nada. Ese beso que se filtró es de amor absoluto. Ese beso que se filtró solo fue uno, pero me besé con todos. A Raquel [su otra bailarina], cuando la conocí, hace muchos años, la llamaba mi novia. Era mi amiga, pero compartimos crush".

Chanel, en la carroza de TVE

El pregón del Orgullo no será el único acto en el que esté muy presente Chanel. La también actriz se subirá a la carroza de TVE que cruzará las calles de Madrid en la manifestación del próximo sábado 9 de julio convocada con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Además, estará acompañada de WRS, el representante rumano del Festival de Eurovisión 2022 y su quinteto favorito: Exo Narco, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez, sus inseparables bailarines.