Los nominados de ‘Supervivientes 2022’ podrían anticipar el ganador de esta edición

Tras la esperada unificación de todos los concursantes en Supervivientes y el desafortunado comentario de Nacho Palau sobre Alejandro Nieto, su principal archienemigo, que lo eclipsó todo en la penúltima gala, la nueva ceremonia de nominaciones ha vuelto a dar mucho qué hablar. Y es que no hay que olvidar que los concursantes se juegan mucho en plena recta final y no salir en la palestra puede que se convierta en el nexo definitivo para conseguir el objetivo que todos desean: ser finalistas.

Para sorpresa de todos y por primera vez en esta nueva edición de Supervivientes, la velada ha acabado solo con tres nominados y no con cuatro como estábamos acostumbrados. En este caso, dos de los nombres de esa lista han sido escogidos por los propios compañeros y, el tercero, tras la nominación directa del líder, que esta semana es Nacho Palau.

Y es que ya se ha empezado a notar que cada vez quedan menos concursantes y tienen que estudiar muy bien su estrategia para no sacar a ninguno de sus intocables. En estos aprietos han estado Alejandro Nieto, Anabel Pantoja y Ana Luque en la última gala, que, sin dudarlo, han sacado a la palestra a Ignacio de Borbón.

El aludido, por su parte, ha anunciado el nombre de Ana Luque argumentando un pequeño roce con ella esta semana, además de echar un cable a Alejandro Nieto, a quien ha considerado un "luchador" que merecía estar en la final.

La decisión de Nacho Palau

Después de saber cuáles han sido los nominados del grupo, Ignacio de Borbón y Ana Luque, el líder de esta semana, Nacho Palau, ha ejercido su poder y ha debatido sobre si sacar a la palestra a Anabel Pantoja o a Alejandro. No quedaban más opciones, ya que Yulen recientemente había sido el último expulsado y tenía que batirse en duelo con Marta Peñate, antes de hacer oficialmente la unificación este domingo.

Palau, sin titubeos y con las ideas muy claras ha expresado que: “Mi nominación directa va a ser Alejandro. No me esperaba lo que he oído en la palapa. He hablado con él. Le he dicho que a mí sí que me interesa que él me conozca, le quiero contar mis cosas. Me parece un tío de p*** madre, sé que estaba cabreado y habló y sé cómo es. Aun así, tengo que nominar a uno de los dos y lo nomino a él”.

Los nominados de esta semana

Por lo que la lista de nominados finalmente ha quedado de la siguiente manera: Ignacio de Borbón, Ana Luque y Alejandro Nieto. Tres nombres que llevan resonando con fuerza toda la edición y que otra semana más se enfrentarán para ver quién continúa su permanencia en la isla.

Un duelo que cada vez se hace más difícil a estas alturas del programa de Supervivientes ya que la final está a la vuelta de la esquina y el hecho de no estar nominado supone un pase casi seguro en la lista de finalistas.

Habrá que esperar unos días para saber quién es el siguiente expulsado y si finalmente, los pesos pesados de esta edición: Anabel Pantoja, Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Ana Luque cumplen con las apuestas de la audiencia de conseguir el ansiado premio.