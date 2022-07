Eminem anuncia ‘Curtain Call 2’ casi dos décadas después de su primer recopilatorio

17 años después del lanzamiento de Curtain Call los seguidores de Eminem tendrán la oportunidad de seguir recopilando sus hits en un único elepé. Así lo ha confirmado el rapero que ha puesto fecha al lanzamiento de la continuación del único grandes éxitos de su carrera: Curtain Call 2.

Después de celebrar los 20 años de The Eminem Show, el fundador de Shady Records ha decidido reunir en un único proyecto algunas de las mejores canciones que ha publicado en las últimas dos décadas del siglo XXI además de algunas de sus colaboraciones fuera de sus discos, proyectos paralelos, apariciones especiales, bandas sonoras y una canción completamente inédita que de momento no ha sido desvelada.

Todo parece indicar que desde que Eminem actuó con Snoop Dogg y surgió la colaboración entre ambos, que se estrenaba hace unos días (From the D 2 the LBC), el proyecto se puso en marcha. Otra de las canciones que parece que no faltarán en este recopilatorio será The King and I, la reciente colaboración del músico en el biopic sobre Elvis Presley. En el repaso de este recopilatorio, el intérprete tiene material suficiente para encontrar en discos como Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017), Kamikaze (2018) y Music to be Murdered (2020).

El próximo 5 agosto verá la luz Curtain Call 2 en diferentes ediciones que añadirán todavía más valor a esta recopilación que verá la luz casi dos décadas después del original: una caja de edición limitada y una cantidad limitada de vinilos autografiados disponibles en la página web del artista.

Con la reedición de The Eminem Show recibimos el primer material propio que el solista publica desde que lanzó en 2020 Music to Be Murdered By con su correspondiente edición de lujo que también amplió la original. Pero eso no significa que el rapero estadounidense haya estado parado ni mucho menos.

En los últimos meses le hemos visto colaborar con Big Sean, Nas, Dr. Dre, Kid Cudi, Jessie Reyez y Cordae además de protagonizar uno de los espectáculos musicales de mayor repercusión a nivel mundial: el descanso de la Super Bowl 2022 junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, y Kendrick Lamar. Y por si todo ello fuera poco, fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame celebrando sus 25 años de carrera desde The Slim Shady EP.