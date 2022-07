Rigoberta Bandini anuncia concierto en el WiZink Center de Madrid

Rigoberta Bandini es una creadora de himnos. No solo de canciones, sino de himnos. Con todas las letras. Temazos como To Many Drugs, Perra, Mamá o su última canción, Así bailaba, han sido coreadas en los conciertos que está dando este verano. Y es que la Rigo se ha convertido en una de las artistas más solicitadas de los festivales patrios.

Este 2022, Rigoberta está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Gracias a su participación en el Benidorm Fest, donde se presentó con Mamá, fue conocida por un nuevo público, que se quedó maravillado por la frescura de sus canciones. Durante estos meses, Rigo ha estado en algunos de los festivales más conocidos de España: Interestelar, BBK, Primavera Sound, Mallorca Live o el Spring Festival.

Ahora, Rigoberta Bandini ha anunciado su primer concierto en el WiZink Center de Madrid. La cantante estará en el famoso reciento el próximo viernes 14 de octubre. Será un concierto muy especial, tal y como lo ha descrito ella. De este modo, parece que Rigo podría contar con invitados y más de una sorpresa.

Las entradas han salido a la venta este mismo martes, 12 de julio, y se pueden adquirir a través de este enlace.

Una retirada espiritual

El concierto de Rigoberta Bandini en el WiZink Center de Madrid es una fecha muy especial. Y es que se trata de un show especial donde la artista se despedirá de esta etapa musical tan especial que ha vivido durante los dos últimos años.

La cantante, que publicará su primer álbum de estudio en los próximos meses, comunicó en La Resistencia que se retirará una temporada a principios de 2023. Lo hará para centrarse en escribir nueva música y poner punto final a una era que tantas alegrías le ha dado. De hecho, en el cartel de su concierto en Madrid, bromea con esta pausa que se va a tomar: "Últimos conciertos antes de su retiro espiritual".