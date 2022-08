Brytiago confiesa con qué colega de la escena se iría de fiesta, jugaría a la Play o vería una serie

Puerto Rico es uno de los puntos calientes si hablamos de la escena urbana. De allí, además de Bad Bunny, Luis Fonsi o Ricky Martin, han salido grandes nombres que se han convertido clave en la música latina que predomina en estos tiempos. Uno de ellos es Brytiago que contó con Daddy Yankee como padrino.

En el tiempo que lleva dedicado a esta pasión que es la música le hemos visto colaborar con compañeros como Rauw Alejandro, Anuel AA, Ozuna, Justin Quiles, Myke Towers, Darell, Jon Z, Farruko, Bad Bunny, Jay Wheeler o Wisin.

Hemos querido ponerle en un compromiso y sugerirle varias situaciones de todo tipo para que eligiera con cuál de esos colegas le gustaría compartirla. Este es el resultado.

¿Con quién te irías de fiesta?

Jajajajaja… Yo me iría de fiesta…Jaajajaa… es que a todos les gusta la fiesta. Me iría con Darell porque somos dos locos, tenemos mucha confianza y nos reímos demasiado cuando estamos juntos, nos gustan más o menos las mismas cosas. La confianza que tenemos mi crew con el crew de él. Si se trata de vacilón y pasarla bien un rato es él el loco.

¿Con quién te echarías una partidita a la consola?

Con Jon Z, con Alessio… tengo varios que son gamers y les gusta jugar. Se conectan con el micrófono y ya tú sabes, empiezan con las barbaridades a decirse cosas. Yo juego, lo que pasa que llevo tiempo que… como estoy hasta arriba con el trabajo no he podido.

¿Con quién te irías de gira?

Me gustaría irme de gira con el conejo, una gira por el mundo entero, una vuelta alrededor del mundo, tocar por casi todos los países. Una gira de seis meses, de medio año. He tenido giras largas, pero giras mundiales de darle la vuelta completa al mundo, no, sería una experiencia bonita.

¿Con quién te irías a un desfile de moda?

Me iría con J Balvin, es un tipo como yo, que le gusta la moda, está pendiente 24/7. Siento que sentarme ahí con De la Ghetto, mi brother también, le gusta mucho la moda. Sé con colegas así disfrutaría un evento de moda y nos lo vacilaríamos, como decimos nosotros acá. Me gusta mucho la moda, es como la música, es algo que me atrae muchísimo. He tenido la oportunidad de participar en eventos así y me atrae mucho.

¿Con quién te tragarías una maratón de series en Netflix?

Jajajaja, ahí me cogiste. Con Anitta, una colega del género urbano. La última que vi fue la del calamar esa y me gustó, es un concepto medio friqui, me gustó.

¿A quién le dejarías a tu hija para que la cuidara una noche?

Se la dejaría a Pina, se la dejaría con Vida Isabella una noche pa’ que me la cuide un ratito.

¿Con quién te sentarías a componer?

Una de las cosas por las que quiero colaborar con Romeo (Santos) es porque es un compositor, compone sus letras y me gustaría tener la experiencia de estar en el estudio con ritmo que nos guste a los dos y nos agrade y sentarnos a componer, hacer un tema desde cero, que él aporte ideas, y aportar yo. Parte de la experiencia que quiero vivir de hacer un tema con él es porque lo sigo y sé que es compositor de la mayoría de sus letras, me gustaría tener la oportunidad de colaborar y unir ideas.

¿Con quién grabarías un TikTok?

No sé colega le gusta mucho hacer TikTok…J Quiles va de TikTok duro, le gusta mucho.

¿Con quién compartirías algún secreto?

Hablo mucho con Alessio. Hablamos casi todos los días.