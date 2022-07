Así reacciona Georgina Rodríguez al nuevo desprecio de su familia política

Georgina Rodríguez ocupa, para bien o para mal, un espacio en las informaciones del corazón. La pareja del futbolista Cristina Ronaldo protagonizó hace una semana un sonado posado al natural que dividió a sus fans entre los que alababan que se pudiera ver a la celebrity sin filtros y los que le criticaron por dejar ver que es una mujer real con celulitis en los muslos.

La familia de su pareja ahora habría cometido un desprecio del que estamos seguros que Gio tomará nota. Elma, la hermana de CR7, es la organizadora de un desfile de moda Madeira Fashion Designers que se celebra en el hotel Pestana CR7 y no tuvo mejor idea que fichar a una ex del futbolista, Merche Romero en vez de a Gio. Aunque ha llovido mucho desde que el deportista salió con Romero, allá por 2006, el gesto no es muy elegante por su parte.

Según los medios portugueses, esta contratación no gustó nada a Gio. Sin embargo, Merche Romero cree que la situación, además de habitual, no tiene por qué haber disgustado a la novia de CR. Así, en declaraciones al programa Sálvame, de Telecinco dijo: “La conozco hace muchos años y desde entonces nos cruzamos en muchos trabajos”.

Además, explicó que cree que la hermana de Cris (Elma) no tiene nada en contra de Gio. Sin embargo, no descarta que aunque “cada familia tiene sus historias” haya algo de la celebrity que no acabe de gustar en el seno de la familia del exdelantero del Real Madrid. “Han pasado más de 15 años”, finalizó la modelo, que cree que es tiempo suficiente para aceptar el pasado.

Este nuevo conflicto ahonda más en los rumores que indican que Georgina y su familia política no se llevan nada bien. Es cierto que en numerosas ocasiones la madre de CR ha hecho desplantes a Gio y a otras tantas novias de su hijo si no le gustaban a ella. Parece que la madre ejerce mucho poder y vierte muchas críticas sobre las relaciones amorosas de su hijo.

Gio, ahora mismo, tiene el apoyo de muchos, ya que, tras la triste pérdida de uno de sus bebés en el nacimiento, no pasa por un buen momento. Y aunque la vida sigue, y la vemos en algunos eventos o a borde de su su yate, el duelo va por dentro y tiene que dar la cara por sus hijos que cuida con especial cariño.

Gio, mientras, ha publicado un post en Instagram en el que se invita a ser la niña que fue. Quizás es un modo de intentar ver la situación con la inocencia de un pequeño:

"Que no muera nunca en ti esa niña que tantas veces te salvó de la realidad con su antídoto de locura".

Sin duda, a veces, hace falta una dosis de locura para seguir adelante.