LOS40 cumple 56 años y lo celebramos con 56 curiosidades sobre nuestra emisora

Parece que fue ayer cuando cumplimos medio siglo y cambiábamos nuestro logo -¡incluso nuestro nombre!-, pero ya ha pasado un tiempecito desde aquello. Este 18 de julio en LOS40 cumplimos ya 56 años, y con ellos, toda una vida haciendo sonar los éxitos más populares del momento.

Muchos nos conoceréis desde el principio, y otros quizá desde hace menos. Aunque por lo general, todo el mundo siempre tiene un recuerdo o una anécdota con nosotros: desde esa canción que descubres en el coche, esos premios inolvidables, esa noticia que te impacta en web, pasando por aquel concierto que tantas ganas tenías de vivir o la película que por fin has podido ir a ver gracias a LOS40.

Y es que si una cosa es segura, es que en LOS40 no paramos. Somos música, radio, actualidad, entretenimiento, cine, televisión... ¡Nos encanta ser un altavoz para la cultura pop! Y, piropos aparte, seguro que hay muchas cosas de nosotros que sabes, y otras que no tanto. Para celebrar a lo grande nuestro cumple, te damos 56 curiosidades para que nos conozcas un poquito más.

1. LOS40 nació un 18 de julio de 1966 como parte de la programación musical de Cadena Ser.

2. En aquel momento, Monday Monday de The Mamas and the Papas alcanza el puesto máximo convirtiéndose en el primer Número 1 de la historia de la emisora.

3. En 1987, Los 40 Principales se convierten en cadena de radio, la Cadena 40 Principales, ahora independiente de la SER, pero también perteneciente al Grupo PRISA.

4. Nuestro artista con más números 1: Alejandro Sanz, ¡con 25!

5. En septiembre de 2022, Anda ya estará de aniversario: nuestro programa despertador cumplirá 27 años madrugando con toda España.

6. El primer presentador que tuvo Anda ya fue Tony Aguilar.

7. Tenemos un estudio que impresionó al mismísimo Paul McCartney -y que de hecho, llevó su nombre-. El exBeatle le dijo a Joaquín Luqui que era "muy bonito" y que parecía un "invernadero".

8. Este estudio se inauguró el viernes 9 de junio de 1989. Conoce aquí más detalles sobre la histórica visita de Paul McCartney al "estudio invernadero" de LOS40.

9. Joaquín Luqui, uno de nuestros locutores más icónicos y recordados, era considerado el quinto Beatle español, por su pasión por los cuatro de Liverpool.

Luqui y McCartney, en el estudio principal de LOS40 en 1989. / ARCHIVO LOS40

10. Precisamente, las visitas a ese estudio han sido de lo más variadas: a lo largo de los años han pasado por allí artistas como Mariah Carey, Gloria Estefan, Jonas Brothers, Miley Cyrus, David Bisbal, Pablo Alborán, Justin Bieber, Liam Payne... Y muchos más artistas.

11. Del 40 al 1 cumple los mismos años que nosotros, siendo nuestro programa más longevo. Ahora lo presenta Tony Aguilar, aunque el formato empezó siendo presentado en 1966 por Olimpia Torres.

12. Camilo Sesto es el artista que más semanas acumula como Número 1 en LOS40. Nada más y nada menos que 53, el equivalente a 1 año. Lo consiguió con 18 canciones, siendo Amor... Amar la primera y Amor de mujer la última.

13. El récord de semanas en alguna de las posiciones de la Lista de LOS40 es relativamente reciente: Blinding Lights de The Weekend al cumplir 53 semanas en LOS40. Se lo arrebató al dueto de Mary J Blige con U2 y la canción 'One', que lo mantenía desde enero de 2007 en 52 semanas.

14. A fecha de hoy, un total de 1014 artistas diferentes han estado en alguna ocasión en el Nº1 de la Lista desde su creación.

15. Como si de un fenómeno astronómico se tratase, cada cierto tiempo y por sorpresa, hay éxitos que al entrar a la lista de LOS40 lo hacen directos al Nº1. Estos artistas son algunos de lo que han conseguido este honor en la historia de nuestra radio: Ed Sheeran, Adele, Alejandro Sanz, Michael Jackson, Elton John, George Michael, Mecano, U2, Madonna o David Bisbal. Los últimos en conseguirlo fueron Sebastián Yatra y Myke Towers con Pareja del año, en mayo de 2021.

16. Elton John es el artista con una carrera de éxito más larga en nuestra lista. Llegó por primera vez al Nº1 en 1976 con su dueto con Kiki Dee, y a finales del año pasado, 45 años después, lo consiguió de nuevo, esta vez junto a Dua Lipa.



17. El programa Fan Club comenzó emitiéndose solo para Cataluña, y en su programa inicial, en abril de 1995, se contó con Laura Pausini como invitada. Luego ya el programa se expandió a toda la cadena y terminó, de la mano de Tony Aguilar, siendo un programa imprescindible de nuestra historia.

18. Nuestro primer Primavera POP se remonta a 2005, y tenía en su cartel a nombres como Manuel Carrasco, Andy y Lucas, David DeMaría y Skye Sweetnam.

Enrique Iglesias, durante su show en 'Primavera Pop' en 2011. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

19. A lo largo del tiempo, este festival ha recibido a artistas que a día de hoy son toda una referencia para la industria musical: Lady Gaga, James Blunt, Clean Bandit, Enrique Iglesias o Jason Derulo, entre otros.

20. Más de 200 artistas han pasado por LOS40 Primavera Pop a lo largo de los años. Este festival se ha llegado a celebrar en 6 ciudades y ha congregado a lo largo de su historia a más de 300.000 espectadores. Consulta aquí la historia del festival en cifras.

21. ¿Sabes qué significa nuestro logo actual? Fácil, simboliza la conexión entre culturas, la diversidad, la música global y el entretenimiento sin fronteras. El lazo es también un elemento de conexión y unión entre las diferentes generaciones que disfrutan de nuestra música, contenidos y eventos.

A lo largo de nuestra historia, nuestro logo ha evolucionado con los tiempos, pero su colorismo y significado permanecen. / LOS40

22. LOS40 también se expande fuera de nuestras fronteras. En América Latina estamos hasta en 9 países: México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Guatemala. ¡Casi nada!

23. Aunque si se habla de estar en sitios, hemos estado en todo tipo de objetos. Sí, de objetos: hemos tenido tazas, bolígrafos, gorras, camisetas, mochilas... ¡Hasta un juego de PlayStation para cantar a modo de Karaoke nuestros números 1!

24. Nuestro primer LOS40 Stage fue hace más de una década y se celebró en LOS40 Café.

25. Un café y restaurante que estaba situado en plena Gran Vía madrileña -un poco más abajo de nuestros estudios- donde la música era la gran protagonista del local.

26. Por allí pasaron artistas de todo tipo, con shows únicos que pusieron en pie a todos los asistentes. La lista es larga, e incluye a gente como Flo Rida o Backstreet Boys.

Howie y Nick, de Backstreet Boys, en el 40 Café en 2013, presentando su disco In A World Like This. / Carlos R. Alvarez/WireImage

27. LOS40 también se pasó a la tele... ¡Por dos décadas! 40TV caló en miles de hogares españoles desde 1998 a 2017 dando sonido -e imagen, claro- a los mejores éxitos. Ahí pudimos disfrutar del repaso a la Lista en vídeo, así como de los mejores reportajes, Básicos y entrevistas.

28. Aunque la presencia de LOS40 alrededor del mundo es muy variada, a veces el éxito es el que es, y por eso creamos uno de los puestos más privilegiados de nuestra lista: el Número 1 Global, es decir, un primer puesto simultáneo en nuestras 10 cadenas alrededor del mundo.

29. A fecha de este aniversario, el último número 1 global ha sido Karol G con Provenza.

30. Antes de ella, solo unas pocas han sido las afortunadas: Camila Cabello junto a Ed Sheeran con la reciente Bam Bam, Alejandro Sanz y Alicia Keys con Looking for Paradise (2009) y el Waka Waka de Shakira (2010).

31. ¡257.040 eeeeeuros! No, no fue uno de los premios de la lotería de Navidad, sino el récord del Cheque en Blanco, uno de los concursos más reconocidos de Anda Ya, que se repartió en en 2011.

32. Y hablando de cifras, tenemos más de 200 billones de visualizaciones en nuestro canal de YouTube de LOS40.

33. Nuestro top de vídeos más vistos es de lo más peculiar: en primer lugar, tenemos a Arkano y Skone rapeando en el metro de Madrid; en segundo, la versión del Pollito Pío de un expresidente del gobierno; después a Becky G hablando de Justin Bieber y, tras el bronce, una alfombra roja donde los artistas nos contaban sus intimidades más privadas.

34. En 2006 decidimos apostar por los premios musicales más importantes de España, ¡y lo conseguimos! Los premios 40 principales son, a día de hoy, LOS40 Music Awards y no han fallado ni un año a su cita en nuestro país.

35. Ni si quiera fallamos en el año de las excepciones: En 2020, el año de la pandemia, quisimos adaptar el formato a una gala sin público, algo que acabó saliendo muy bien y devolviendo la ilusión a la industria musical.

36. Nuestros premios nacieron en el 40 Aniversario de LOS40 con vocación de premiar el talento nacional e internacional y crear la mayor fiesta de la música en España.

37. Shakira y Alejandro Sanz son dos de los artistas más premiados. El artista de habla no hispana con más galardones es Ed Sheeran.

38. Nos encanta Madrid, pero a veces apostamos por movernos un poquito. Por eso, en 2016 trasladamos la ceremonia a Barcelona, y el pasado 2021 a Illes Balears. En este 2022, volvemos al Wizink Center.

Uno de los momentos más recordados de LOS40 Music Awards 2021 en Baleares: el beso de Rosalía y Rauw Alejandro. / Oto Marabel para LOS40.

39. Desde que inauguramos los premios, hemos celebrado ya 16 ediciones. La número 17 se celebrará el próximo 4 de noviembre de 2022 en Madrid. Consulta aquí la historia de LOS40 Music Awards.

40. La única emisora capaz de parar la Gran Vía. LOS40, de la mano de los artistas más grandes, se ha convertido en foco internacional al conseguir que grandes figuras de talla internacional como Justin Bieber, New Kids on the Block, Backstreet Boys o Mark Owen causaran verdadero furor entre sus fans, que llegaron a colapsar esta arteria principal.

41. En LOS40 también nos encantan los podcast: puedes escuchar contenidos tan variados como No paramos y no queremos parar, con DJ Nano; Hablemos de Belleza, con Raquel Lorenzo; LOSFIT 40 con Óscar Martínez, La primera vez con Karin Herrero e incluso Hoy en LOS40, donde te contamos las novedades de cada día. Echa un vistazo a nuestro portfolio de podcast.

42. ¡También estamos en Twitch! Siempre en continua renovación, en LOS40 no tenemos miedo a probar nuevos formatos que acerquen aún más a los fans con sus artistas. Terminamos con experiencias de lo más locas, y si no, que se lo digan a Chanel y su última entrevista con Cris Regatero para la plataforma.

43. LOS40 no sería lo mismo sin sus voces, y esas son las de Tony Aguilar, David Álvarez, Oscar Martínez, Félix Castillo, Charlie Jiménez, Cris Regatero, Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá, Jesús Taltavull y Karin Herrero. Ellos nos contagian su pasión por la música.



44. Esas mismas voces, junto a nuestro contenido, han conseguido que seamos líderes con 2.783.000 oyentes diarios que nos escuchan, según datos del último EGM. Y en Anda ya, nos escuchan 1.591.000 madrugadores. ¡Increíble!

45. Otra parte indispensable para LOS40 es LOS40.com, donde un equipo siempre está al tanto de todas las noticias que podemos ofreceros.

46. La primera página web de LOS40 tenía esta url como dirección web: cadena40.es y se puso en marcha en diciembre de 1996, siendo Nº1 en la lista de aquella semana el tema ¡Qué bonito! de Rosario Flores.

47. Y aunque la web siempre se ha mantenido, en 2004 también nos pasamos al papel. La Revista 40 fue una cita obligada de cualquier fan de la música cada mes en su quiosco de confianza.

48. En los últimos años, LOS40 ha apostado fuerte por la expansión de la marca creando LOS40 Classic - la emisora con todos tus Números 1-, LOS40 Urban - la radio que te trae el ritmo de la calle y LOS40 Dance, con todos los éxitos dance.

49. De hecho, hace tan solo unas semanas, la música urbana y el ritmo de la calle se extendieron más allá de España y vimos nacer LOS40 Urban Colombia.

50. Los Básicos de LOS40 son uno de los formatos más queridos por el público. Por nuestro 50 Aniversario rescatamos algunos de ellos.

Jon Bon Jovi, fotografiado en LOS40 en 1982, el día que se estrenó con su grupo el formato: Básico 40. / ARCHIVO LOS40

51. El Básico de Bon Jovi en 1992 fue el primero de muchos. El grupo se trasladó a los estudios centrales de la cadena y presentó en formato acústico su quinto álbum Keep the faith (1992). Puedes ver este Básico en nuestra web.

52. La lista de Básicos se fue ampliando año a año con artistas como Def Leppard, Aerosmith, Duncan Dhu, Héroes del Silencio, Texas, Green Day, Roxette, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette, Blondie, The Corrs, The Cranberries y así hasta más de setenta...

53. Hoy, artistas como Alejandro Sanz, Estopa, El Canto del Loco, David Bisbal, Fangoria, Pablo Alborán, Amaral, Jarabedepalo, Leiva y muchos más, han pasado por el escenario de nuestros shows más imprescindibles: los Básicos.

54. Una emisora solidaria. En 1998, tiene lugar el primero de los conciertos Principales Solidarios.

55. A lo largo del tiempo, el compromiso de LOS40 con todo tipo de acciones e iniciativas sociales ha sido una constante.

56. Este mismo año, 2022 hemos puesto en marcha el El ECO de LOS40, 40 iniciativas sostenibles para ayudar a construir entre todos un planeta mejor.