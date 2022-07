María Lo gana 'Masterchef 10' en una final de infarto

La final de Masterchef 10 no defraudó. El concurso que ha emitido durante tres meses TVE1 congregó en una emocionante y dura final a María Lo, Verónica, David y Adrián. Y el público, que tenía claro que la ganadora del concurso de cocina iba a ser María Lo, no sé equivocó.

Los tres han dado muestras de merecerse llegar a la reñida final pero ha sido la joven de 32 años y nacida en Cádiz, la que se ha llevado el premio. María no se podía creer su triunfo: "¡¡¡Soy la ganadora de MasterChef 10!!! No me lo creo, ¡¡¡qué maravilla!!! Es muy fuerte. Es mi sueño, he cumplido un sueño. Es la experiencia más importante de mi vida", gritó feliz.

Ahora con 100.000 euros en el bolsillo y un Máster en Cocina, Técnica y Producto en la reconocida escuela de cocina Basque Culinary Center de San Sebastián podrá seguir cumpliendo sueños. Además, como han hecho otros ganadores del talent pronto podrá publicar su primer libro de recetas.

María Lo llegó al concurso sin trabajo y con la firme apuesta de triunfar aprendiendo lo que es su pasión: la cocina. En una de las pruebas de la semifinal, María ya consiguió un trabajo de un año de duración en el Resort Catalonia Grand Costa Mujeres, en Cancún (México).

Los jueces del concurso siempre han destacado el talento de la gaditana en la cocina y por ello hasta el mismo Jordi Cruz le ofreció un puesto de trabajo en su restaurante, no solo por ser una buena cocinera, sino también por ser una excelente persona, según dijo el propio chef.

En segunda posición quedó Verónica, que podrá cursar el Máster en Pastelería en el Basque Culinary Center de San Sebastián. El premio del tercer finalista no está nada mal. David podrá asistir a un curso de ocho semanas en el mismo centro que sus compañeras para estudiar especialización de técnicas culinarias de vanguardia.

¿Qué ha cocinado María Lo en la final?

La ganadora de Masterchef quiso hacer un viaje a través de su vida y qué mejor modo de hacerlo que expresándolo como mejor sabe.

Así la gaditana preparó de primero: jugo de tomate y manzanilla, quenelle de atún de almadraba, cebolleta encurtida, y falso caviar de piparra. Como plato principal: cigala marinada sobre jugo de cap i pota, esferas de apionabo, lentejas caviar, y polvo de jamón ibérico.

El postre puso el punto final a un excelente desfile de platos vistosos y sabrosos: bizcocho de pistacho y té macha, cremoso de chocolate blanco picante, crumble de pimienta rosa, sorbete de lichi y un aire de lichi y yuzu.