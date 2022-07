‘It Must Have Been Love’: cómo la canción navideña de Roxette se coló en ‘Pretty Woman’

Vamos a remontarnos al 16 junio de 1990. En esa época, Elton John lanzaba Sacrifice, su celebrado tema sobre una ruptura amorosa. En España, Tam Tam Go! publicaban su comprometido Espaldas mojadas y Radio Futura nos contaba qué significaba tener Veneno en la piel. En la lista de LOS40, la canción más importante de la semana era también de nuestro país, Canta por mí de El Último de la Fila.

En este contexto, en medio mundo se encontraba en el Nº1 una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Roxette. It Must Have Been Love apareció en la reedición de su primer disco Pearls of passion de 1997, y siempre será recordado como uno de los temas más importantes de su carrera, pero se escribió mucho tiempo antes.

Así lo ha corroborado Per Gessle, la mitad del dúo más importante de Suecia, en Pure Throwback Radio de Apple Music Hits. Ahí cuenta con todo lujo de detalles cómo nació la canción y de qué manera se popularizó de forma asombrosa. "En 1987, nuestra compañía discográfica alemana me pidió que escribiera una canción de Navidad. Tenían problemas para que Roxette sonara en la radio en Alemania y pensaron que sería más fácil si lanzábamos una canción navideña para las próximas fiestas", recuerda el músico, recordando a la desaparecida Marie Fredriksson.

Con el reloj jugando en su contra, finalmente consiguió su cometido, y tres años más tarde, tuvo lugar una reunión que lo cambiaría todo, y colocaría a la canción en un lugar privilegiado en la música. "En 1990, me encontré almorzando en Los Ángeles con nuestra compañía discográfica americana. Me preguntaron si podía componer una canción para una película de la que habían adquirido los derechos, y les dije que no había tiempo... Pero bueno, me acordé de una cosa... Teníamos una canción de Navidad", dice el músico.

Roxette - It Must Have Been Love (Official Music Video)

"Les hablé de esta balada y les propuse reescribir un poco la letra, quizá actualizar la producción, hacer una nueva introducción. Así que la siguiente vez que estuvimos en Estocolmo pasamos un día en el estudio e hicimos precisamente eso. Y antes de que nos diéramos cuenta, teníamos un gran anuncio en una película llamada Pretty Woman", continúa relatando Gessle.

De esta manera, Roxette decidieron rescatar la canción en una versión editada, quitándole toda referencia navideña, para una película que contaba una de las historias más románticas de los últimos 30 años. El éxito de la película de Richard Gere y Julia Roberts fue paralelo al de la canción y al de la banda sonora.

Richard Gere y Julia Roberts, en una imagen promocional de 'Pretty Woman', dirigida por Garry Marshall en 1990. / Touchstone Pictures/Silver Screen Partners IV/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

La película fue un auténtico éxito de taquilla, un blockbuster y hoy sigue manteniendo intacta su esencia 32 años después. La banda sonora vendió más de 10 millones en todo el mundo y muchos consideraron que, aunque no hubiera estado en la película, hubiera funcionado igual, habría sido un éxito también.