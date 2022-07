Adiós Jennifer Lopez, hola Jennifer Affleck: ¿Cambiará también la solista su nombre artístico?

"Con amor, Jennifer Lynn Affleck". Con estas palabras tan sencillas, Jennifer Lopez ha generado un pequeño mini-terremoto en la industria musical. La cantante y actriz anunciaba así su intención de adoptar el apellido de su marido tras su reciente boda. Un procedimiento voluntario y legal en Estados Unidos pero que ha conmocionado a muchos pensando que podría suponer el adiós de JLo si decide llevar su decisión al terreno artístico.

La diva del Bronx lo anunciaba a través de su newsletter periódica en la que transmitía a sus seguidorxs lo feliz que se encontraba tras haber contraído matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. 20 años de paciencia. Así que, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas".

Así empezaba explicando Jennifer Affleck cómo fue la ceremonia que les condujo al "sí, quiero" casi 20 años después de que se prometieran originalmente. En esas dos décadas han creado sus propias familias y ahora el amor les ha dado una segunda oportunidad para unirse en una nueva: "Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres".

Una boda improvisada al estilo Las Vegas que era justo lo que la pareja quería para intentar escapar de los focos de los paparazzi: "Tenían razón cuando dijeron, ‘todo lo que necesitas es amor’. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar. Con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck".

Y como decimos esta firma es la que ha disparado los rumores que señalan que podría ser el fin de Jennifer Lopez (apellido de su padre David Lopez) y la bienvenida a Jennifer Affleck. Más allá de todos los trámites legales necesarios para 'mudar' el imperio de la marca JLo a JAff, la gran duda ahora es si la cantante también trasladará esa faceta personal de su vida a su carrera profesional.

No son muchos los casos de artistas que hayan cambiado su nombre artístico a raíz de su matrimonio ya que en muchos casos los nombres artísticos no suelen incluir los apellidos o el nombre y apellidos reales de la artista. Y como decimos no suele ser habitual cambiarlo: Katy Perry no lo ha cambiado, Kelly Clarkson tampoco, ni Ariana Grande, Mariah Carey...

¿Qué pasará con JLo?