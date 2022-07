Morat & Duki, Ana Mena & Belinda, Belén Aguilera, Pignoise, Polo Nández: ¡cinco candidatos esta semana!

Quienes disfrutáis con las novedades en la lista y cada semana nos sugerís nuevos candidatos estáis de enhorabuena: este sábado nada menos que cinco aspirantes pueden incorporarse al chart de LOS40. Empezaremos hablando de París, la colaboración de Morat y Duki. Ya sabíamos que los parceros son muy amigos de las colaboraciones, pero esta es de las que más nos ha sorprendido. Su aliado ahora es alguien en principio alejado de su estilo, como el rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. El Morat World Tour va a estar recorriendo España todo el verano, y lo que no es el verano: hace pocas semanas anunciaron una nueva fecha en Madrid, el 11 de noviembre. ¡Qué mejor manera de celebrarlo que apoyando su nuevo single! El HT #MiVoto40 les dará paso.

Morat, Duki - París

La de Ana Mena y Belinda es otra de las colaboraciones más esperadas de los últimos meses. Juntas han grabado Las 12, versión en castellano de Mezzanote. La malagueña estrenó la canción en directo a principios de mayo en su concierto en Martorell, y desde entonces sus fans han aguardado con ansia el lanzamiento del single, que por fin vio la luz el pasado junio. Mejor acompañante no ha podido buscarse: la mexicana Belinda, que tantos éxitos ha tenido en la lista. Las 12 constituye otro de los adelantos del segundo álbum de Ana Mena, quien, por cierto, actualmente tiene tres canciones en lista: Quiero decirte, con Abraham Mateo, Me quedo, con Nil Moliner, y Música ligera. De modo que Ana podría encontrarse con cuatro este sábado. ¡Impresionante! Usa el HT #MiVoto40 para que el espectacular dúo engrose la clasificación.

Ana Mena & Belinda - LAS 12

Tras dos intentos fallidos de entrar en lista con Huesos, los chicos de Pignoise están dispuestos a hacer valer el dicho de que “a la tercera va la vencida”. Este single aúna lo mejor de su propuesta: las guitarras cañeras, las melodías cuidadas y el tono festivo, y solo hace falta que los apoyes con el HT #MiVoto40Pignoise para que lo consigan. Huesos forma parte del último disco del trío, Diversión, uno de cuyos temas, Una sensación, ya ocupó plaza en el chart. El vídeo de Huesos lo estrenó en exclusiva Tony Aguilar en #Del40al1CocaCola, y ahora lo suyo sería que el single se haga hueco entre los 40 éxitos más importantes del país.

Pignoise - Huesos (Videoclip Oficial)

Y por último, dos canciones a cargo de artistas que pueden estrenarse en la lista. La primera es Camaleón, de Belén Aguilera, a quien Tony entrevistó el pasado sábado dentro de la sección Voto VIP. ¡Menuda alegría se llevó la barcelonesa cuando Tony le comunicó que podía debutar en el chart con esta canción, una de las más bonitas de su disco Superpop! Belén, que empezó en la música como The Girl and The Piano, es uno de los más talentosos nuevos valores del pop español; ya ha actuado en eventos de LOS40 y tiene por delante una cita muy especial, en la edición 2022 de CCME. Este single de sonido techno ochentero es una auténtica delicia, y podrá entrar en lista si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40BelénAguilera.

Belén Aguilera - CAMALEÓN

El otro posible debutante es Polo Nández, que nos presenta Latidos. Este joven leonés (aunque de ascendencia mexicana por parte de padre), que forma parte del cartel de artistas de la gira LOS40 Summer Live 2022, nos ha sorprendido este verano con el lanzamiento de este single de sonido muy pop y una letra que habla de desamor. Polo no es ningún recién llegado a la música, pues en 2005 se presentó a Operación Triunfo y en 2017 publicó la estupenda Me voy contigo. Le espera un brillante futuro por delante y el primer paso puede ser sonar en la lista oficial de LOS40. Cuantos más apoyos reciba con el HT #MiVoto40PoloNández, más posibilidades tendrá.

Polo Nandez, Zeper - Latidos

¡Suerte a todos!