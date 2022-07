Billie Eilish ya trabaja en nuevas canciones para su tercer disco

Parece mentira pero ya ha pasado casi un año desde que Billie Eilish puso fin a la espera de millones de sus fans con el lanzamiento de su segundo disco, Happier than ever (2021). La pandemia afectó a sus planes de lanzar música antes para recoger el testigo de When we all fall asleep, where do we go? (2019). Una situación que no quiere que vuelva a repetirse.

Y por eso junto a su inseparable hermano Finneas se ha fotografiado en el estudio de grabación dando forma a las nuevas canciones que podrían formar parte de su tercer álbum. A sus 20 años, la intérprete es un auténtico volcán creativo y su torrente musical quiere encontrar su salida natural en la elaboración de un nuevo elepé.

Ese es el objetivo que reconoció recientemente a la revista Billboard durante un reportaje en medio de su gira mundial: "Solo quiero seguir disfrutando de la música que hacemos. Y por eso creo que soy un poco postergadora cuando se trata de trabajar, especialmente cuando estamos ocupados. En teoría, quiero hacer una canción y sacar un álbum el próximo año".

Billie Eilish se plantaría con 21 años y tres discos en el mercado algo que está al alcance de muy pocas personas y más después de haber estado de gira durante largos periodos de tiempo. Además, el proceso creativo para la solista siempre es un trago que tiene sabor agridulce: "Eso significa que tenemos que hacerlo, y es muy difícil hacer música para mí. No quiero hacer algo que no me guste, así que me asusto, pero nunca quiero dejar de crear la forma en que creamos y hacer música que toque a la gente".

La cantante parece feliz, emocionada y sobre todo, inspirada y cuenta con un apoyo fundamental en su carrera como es el de su hermano Finneas quien, por cierto, también acaba de publicar nueva música. No cabe duda de que ambos artistas son capaces de dar rienda suelta a su música pese a que su agenda está repleta de compromisos.

Hay que recordar que hace unas semanas durante un show en Manchester presentó una nueva canción llamada TV, una preciosa balada que suena increíble en la voz rota y desgarrada de la cantante californiana. "What’s the point of anything / All of my friends are missing again / That’s what happens when you fall in love" decía parte de la letra de este tema.

TV quiere contar una historia con la que todos se pueden sentir identificados. "Hay una imagen triste con la que creo que la mayoría de la gente que ha estado enamorada puede identificarse, una relación que quizás se desmorona o una amistad que se desmorona, del tiempo que pasa. Cuando las cosas van mal en la vida, la mayoría de la gente se preocupa de que sea culpa ellos, aunque creo que la realidad del mundo es que la mayoría de las cosas que pasan también te tocan a ti" dijo Finneas a Apple Music 1.