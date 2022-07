Estas son las 16 canciones de ‘Renaissance Act 1’ de Beyoncé

Poco más de una semana falta para que vea la luz el nuevo proyecto discográfico de Beyoncé que llevará por título Renaissance Act 1. Lo que indica el título de su séptimo disco de estudio en solitario es que el futuro nos deparará una continuación de este elepé del que aún quedaban muchas incógnitas por despejarse.

Una de ellas era, obviamente, el listado de canciones que formarían parte de esta nueva aventura musical. Y gracias a un anuncio capturado por una web de fans de la intérprete ya podemos saber que el renacimiento musical de la ex Destiny's Child estará compuesto de 16 canciones.

Break my soul ha sido la tarjeta de presentación de este álbum que ha pillado a muchos por sorpresa en lo que a la apuesta musical de Beyoncé se refiere (ese toque retro electrónico nos ha dejado en shock). Ahora ya solo faltan unos días para que el próximo 29 de julio salgamos de dudas sobre si este disco es tan bueno como a simple vista parece.

La cantante está cuidando todos los detalles de este proyecto aunque parece que el listado se ha escapado de su control. De momento en el listado, eso sí, no observamos ningún nombre de artistas, colaboradores, productores, que seguro que han estado involucrados en el proceso de creación del disco pero que siguen en el anonimato a la espera del anuncio o la confirmación oficial.

Precisamente hace unos días os contábamos la tajante decisión que había tomado Beyoncé en torno a este nuevo disco. Según The Sun, la cantante habría decidido investigar a todos los colaboradores de este elepé para conocer si cuentan con algún antecedente por agresión o por abuso, una circunstancia que podría provocar el fin inmediato de la relación con la intérprete y, por supuesto, la eliminación de su participación en el elepé.

El nuevo álbum de estudio de Beyoncé quiere transmitir un fuerte mensaje de empoderamiento no solo de la humanidad sino sobre todo para el universo femenino. Su imagen, vestida solo con unos pinchos plateados, subida a un caballo hecho con cristales ha dado la vuelta al mundo y la ha convertido en una amazona contemporánea reivindicando de nuevo el papel de la mujer en la industria del entretenimiento.

"Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que os inspire a soltaros y menearos. ¡Ah! Y a sentiros todo lo únicos, fuertes y sexis que sois" escribió en su cuenta oficial en Instagram.

Este es el listado de canciones de Renaissance Act 1