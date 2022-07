La decisión más inteligente de Beyoncé sobre su nuevo álbum de estudio

Si algo ha caracterizado a Beyoncé durante toda su carrera musical es que es una mujer a la que le gusta tener todo bajo el más estricto control. No hay un proyecto en el que la artista no se embarque al 100% y del que no cuide todos los detalles. Incluyendo los futuros. Es por ello que tras la detención por abuso sexual de un ex colaborador, Detail, ha decidido tomar una rotunda decisión sobre su nuevo álbum de estudio: Renaissance.

Según The Sun, la cantante había decidido investigar a todos los colaboradores de este elepé para conocer si cuentan con algún antecedente por agresión o por abuso, una circunstancia que podría provocar el fin inmediato de la relación con la intérprete y, por supuesto, la eliminación de su participación en el elepé.

De momento no ha trascendido que la ex Destiny's Child haya que tenido que tomar ninguna decisión sobre las personas con las que ha trabajado en su nueva aventura musical. Pero dado el contenido de la misma y el objetivo y mensaje que pretende transmitir con él, no cabe duda de que ha sido una decisión de lo más inteligente.

"Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que os inspire a soltaros y menearos. ¡Ah! Y a sentiros todo lo únicos, fuertes y sexis que sois" escribió en su cuenta oficial en Instagram.

El nuevo álbum de estudio de Beyoncé que llega en apenas dos semanas quiere transmitir un fuerte mensaje de empoderamiento no solo de la humanidad sino sobre todo para el universo femenino. Su imagen, vestida solo con unos pinchos plateados, subida a un caballo hecho con cristales ha dado la vuelta al mundo y la ha convertido en una amazona contemporánea reivindicando de nuevo el papel de la mujer en la industria del entretenimiento.

El empoderamiento está muy presente en este lanzamiento. Eso es algo que puede escucharse en cada uno de los versos que nos presenta Beyoncé. Nuestra protagonista habla de sentirse segura de sí misma y dispuesta a dar la bienvenida a una nueva etapa en su vida. Nadie va a destruir su "alma" ni tampoco su motivación. "Voy a soltarme el pelo porque se me ha ido la cabeza. Bey está de vuelta y estoy durmiendo muy bien por la noche".

El primer adelanto de este disco es Break My Soul, una canción con tintes house donde la estrella samplea el éxito Show Me Love de Robin S. En Vogue dejó algunas pistas más sobre cómo sería su nuevo elepé: "Una ola de sonido me golpea. Voces altísimas y ritmos feroces se combinan. En una fracción de segundo me traslado a los clubes de mi juventud. Quiero levantarme y empezar a bailar. Es la música que amo. Música que te eleva, que lleva a tu mente hacia otras culturas y subculturas, hacia el pasado y el presente, música que nos unirá en la pista de baile, música que te toca el alma".