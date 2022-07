La redención de Adele seis meses después de la decisión más dura de su carrera

Hasta ahora sólo los afortunados espectadores de sus dos conciertos en Londres a comienzos de este mes de julio pueden contar que han visto un concierto de Adele en el último lustro. Pero la historia cambiará a finales de este 2022 dándole a la cantante británica la redención que esperaba seis meses después de tomar la decisión más dura de su carrera.

Porque la solista inglesa suspendió en el mes de enero su residencia en Las Vegas con apenas 24 horas de antelación en una decisión que suscitó una gran polémica y que motivó que Adele rompiera a llorar en un vídeo en sus redes sociales cuando confirmó que su espectáculo no estaría listo tal y como estaba planeado.

"Tratamos de hacer absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes, pero nos destrozaron los retrasos en las entregas. La mitad de mi equipo contrajo COVID-19, todavía lo tienen, y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo ofrecer lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento. Siento que tenga que ser tan a último momento. Estuvimos más de 30 horas despiertos tratando de ver la forma... Nos quedamos sin tiempo. Estoy muy angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible" explicó entre lágrimas y la voz rota en los 92 segundos más angustiosos de lo que llevamos de año.

A Adele le ha llegado ahora el momento de redimirse y lo hará entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 con 8 nuevos conciertos durante el fin de semana además de los 24 previstos originalmente. Una cifra espectacular si tenemos en cuenta cómo han sido hasta ahora los tour mundiales de la intérprete.

Así lo confirmaba en su perfil oficial de Instagram: "Las palabras no pueden describir lo emocionada que estoy de poder anunciar, por fin, la reprogramación de estos conciertos. De verdad que me rompió el corazón tener que cancelarlos. Después de volver a planificar toda la logística, que parece haber durado una eternidad, del show que quiero daros, y sabiendo que ya puedo llevarlo a cabo, ¡me siento aún más entusiasmada que antes! Sé que para algunos de vosotros, mi decisión de cancelar fue horrible, y siempre lo sentiré en el corazón, pero os prometo que fue la decisión correcta". Weekends with Adele tendrá lugar en el auditorio The Colosseum del Caesar's Palace desde el 18 de noviembre al 23 de marzo.

Una residencia que recogerá el testigo de los que, probablemente, hayan sido dos de los mayores conciertos de su carrera dentro del BST Hyde Park congregando a más de 100.000 espectadores dentro del Festival British Summer Time. Hace unas semanas a través de su cuenta oficial en Instagram desvelaba que se iba a rodear de artistas y amigas como Kacey Musgraves, Gabrielle, Mahalia, Nilüfer Yanya, Mahalia, Self Esteem, Tiana Major9, Chrissi, Bonnie Kemplay, Ruti y Tamzene.

¿Cómo serán los shows de su espectáculo en Las Vegas? ¿Con qué nos sorprenderá?