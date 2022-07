Fifth Harmony cumple 10 años: ¿qué ha sido de las integrantes del grupo?

Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke y Dinah Jane... cinco adolescentes a las que el destino reunió de forma improvisada en un concurso de televisión y que las llevó a la cima de la industria musical durante los años de formación. Este 27 de julio, Fifth Harmony cumple 10 años, aunque los últimos cuatro los han pasado separadas debido al arranque de sus carreras en solitario.

Simon Cowell vio en ellas un potencial a explotar que las convertiría en unas estrellas del pop. Millones, e incluso billones, de visualizaciones en sus videoclips, giras mundiales y premios importantes, como VMAs y AMAs, son solo algunas de las casillas que tienen marcadas en su carrera como grupo.

La primera en abandonarlo fue Camila Cabello, en 2016. Tras cuatro años en Fifth Harmony, se marchó para comenzar una carrera musical en solitario que poca falta hace explicar y que todos conocemos. En aquel entonces, el grupo contaba con un EP (Better Together) y dos álbumes (Reflection y 7/27), pero continuaron su andadura un par de años más como cuarteto y lanzaron el que sería su último disco con nombre homónimo. En 2018, siguiendo la estela de One Direction, anunciaron un descanso que ha perdurado hasta la actualidad y que parece ser definitivo.

Fifth Harmony - Work from Home (Official Video) ft. Ty Dolla $ign

De eso hace ya cuatro años, pero sus integrantes han continuado con sus vidas y sus carreras profesionales. Cada una experimentando situaciones nuevas y sintiéndose más suyas que nunca, ya que en Fifth Harmony no podían ser libres del todo. Sin embargo, ¿qué proyectos están haciendo en la actualidad cada una de sus integrantes? Hagamos un repaso.

Camila Cabello

La carrera en solitario de Camila Cabello no se puede medir a simple vista. Son muchos los números, los éxitos y los seguidores que tiene a sus espaldas una de las cantantes más conocidas de la industria musical actual. Desde que abandonó Fifth Harmony, todo fueron cosas buenas profesionalmente y eso se ha traducido en tres discos de estudio, una gira mundial e incluso en ser la protagonista de la nueva película de Cenicienta.

Lo último que hemos podido escuchar de Camila Cabello es su disco Familia. Un trabajo donde vuelve a sentir sus raíces latinas, esas que nunca ha dejado de lado, para traernos una música pegadiza, hipnótica y verdadera. Éxitos como Bam Bam, en colaboración con Ed Sheeran, Don’t Go Yet y Hasta Los Dientes, con María Becerra, son solo algunos de los temas de los que podemos disfrutar en este álbum.

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui comenzó su carrera en solitario con temas como Expectation y More Than That, incluso fue telonera de artistas como Halsey. Sin embargo, decidió parar y reflexionar sobre qué tipo de música quería hacer... y lo consiguió. En noviembre de 2021, estrenó su tan esperado EP bajo el nombre de Prelude. A través su propio sello discográfico, estrenó siete canciones que la definen y en las que se desnuda emocionalmente como nunca antes lo había hecho, como Don’t Wanna Go.

Actualmente, se encuentra de gira por Estados Unidos, mientras es telonera de Banks en The Serpentina Tour. Después, en octubre, viajará a Latinoamérica para presentarse delante de su público en solitario y sentir sus raíces más cerca. Además, es una gran activista de las causas sociales, desde el feminismo hasta el colectivo LGTBI, e incluso la salud mental. Referente a este último tema, tiene un podcast dedicado a hablar de ello: Attunement.

Normani

Normani tenía claro que el estilo musical que seguiría después de Fifth Harmony poco se iba a parecer al pop. El R&B ha marcado su carrera en solitario y lo demostró de la mejor manera posible con un auténtico hit, Motivation. Además, aprovechó para colaborar con artistas como Khalid y Megan Thee Stallion, enseñando el potencial que tenía. Sin embargo, su unión más fuerte fue con Sam Smith en un tema que sí fue muy sonado, Dancing With A Stranger.

Con el paso de los años, ha ido más despacio a la hora de lanzar música y todavía no ha estrenado ni un disco ni un EP, pero sí nos ha dejado algunas canciones nuevas. En 2021, estrenó su colaboración junto a Cardi B, Wild Side, donde el R&B se mantiene y por la que ha obtenido tres nominaciones a los VMAs de 2022. El último hit que lanzó fue Fair, un tema que capta sus momentos más vulnerables.

Ally Brooke

Ally Brooke comenzó haciendo música en habla inglesa, pero pronto decidió que ese no era su camino. Al igual que sus compañeras, Camila Cabello y Lauren Jauregui, tiene ascendencia latina, concretamente, mexicana, y el español siempre ha estado presente en su vida. Es por ello, por lo que decidió que iba a hacer un homenaje a eso y lanzar canciones en nuestro idioma.

Mi Música y Por Ti fueron dos temas que lanzó, a finales de 2021 y principios de 2022, completamente en español. Después, hizo un parón de un par de meses para cuidar su salud mental, ya que llevaba casi una década sin dejar de trabajar. En marzo de este mismo año, volvió recuperada con Tequila y, además, es parte del nuevo disco de Deorro, gracias a la canción La Cita.

Dinah Jane

Dinah Jane es la única de las cinco chicas que ha dejado a un lado su carrera musical para priorizar su salud mental y física. Sus últimas canciones las estrenó en 2020 bajo los nombres de Missed a Spot, 1501 y Lottery, pero después de eso, no la volvimos a escuchar. Dos años hace ya de eso, pero tiene motivos muy claros y no ha dudado en exponerlos en su cuenta de Instagram. Los diferentes problemas que sucedían en su vida le llevaron a sufrir ansiedad y, además, depresión. Por ello, antepuso su bienestar para curarse y mejorar.

Cinco vidas con cinco caminos diferentes, pero en los que todas se sienten bien y por los que están andando de la mejor manera posible para hacer lo que quieren y creen conveniente. Desde LOS40, recordamos con cariño la etapa del grupo con todos los éxitos y buenos momentos que siempre nos dieron. ¡Feliz década, Fifth Harmony!