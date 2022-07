‘Funk Wav Bounces Vol 2’ de Calvin Harris: Esto es todo lo que sabemos del disco

5 años después de su último lanzamiento y después de que dijera públicamente en una entrevista que había muy pocas probabilidades de que sucediera porque era un proyecto muy complicado, nadie puede creerse que ya estemos rozando con los dedos la secuela de Funk Wav Bounces. Calvin Harris ha hecho realidad el sueño de millones de sus fans en todo el mundo con su nuevo álbum de estudio del que ya conocemos (casi) todos los detalles.

El escocés lo tiene casi todo preparado para poner patas arribas la escena musical electrónica de este 2022. Ha empezado con un verano en el que ha dibujado las primeras pinceladas de Funk Wav Bounces Vol 2. Los primeros singles son sencillamente espectaculares con colaboraciones de talla mundial como Dua Lipa, Young Thug, Justin Timberlake... Sólo un dj de esta envergadura (valga el sentido literal y el metafórico) podría lograrlo.

Estos son todos los datos que deberías conocer del nuevo disco de Calvin Harris.

Funk Wav Bounces Vol 2, a la venta el 2 de agosto

Podemos contar con los dedos de una mano los días que faltan para que se ponga a la venta la nueva aventura musical del escocés. Funk Wav Bounces Vol 2 es un álbum extraordinario y se lanza en una fecha extraordinaria. Si todas las novedades suelen llegar el viernes, lo nuevo del músico estará disponible física y digitalmente este martes 2 de agosto.

¿Hay algún mejor plan que empezar las vacaciones con este proyecto sonando una y otra vez en tu teléfono / coche / altavoz?

Los singles de Funk Wav Bounces Vol 2

Por ahora, Calvin Harris ha presentado dos singles con sus dos correspondientes vídeos musicales y este mismo viernes le tocará el turno al tercero. La apuesta del solista es fuerte: empezó con Potion junto a Dua Lipa y Young Thug y continuó con Stay with me en colaboración con Justin Timberlake, Halsey y Parrell.

Su próxima tarjeta de presentación no se queda atrás. New to you será su nuevo sencillo en el que estará acompañado musicalmente por Normani, Tinashe y Offset.

Listado de canciones de Funk Wav Bounces Vol 2 y colaboradores

A estas alturas del verano ya han sido varios los teasers que Calvin Harris ha lanzado en los que se ha encargado de ir dejando caer las figuras que le acompañarán en esta secuela musical tan esperada. Prácticamente no hay nombre del escenario urban contemporáneo que se haya quedado fuera a lo que hay que añadir alguna que otra leyenda.

El dj ha conseguido reunir para este disco a 21 Savage, Dua Lipa, Young Thug, Steflon Don, Chloe, Colleray, Charlie Puth, Shenseea, Normani, Tinashe, Offset, Busta Rhymes, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams, Jorja Smith, Lil Durk, 6Lack, Donae'o, Snoop Dogg, Lato, Swae Lee y Pusha T.

14 canciones compondrán esta nueva obra maestra de la música electrónica que suponemos que tocará otros géneros como el trap, el tropical, el pop, el disco, el dance, el hip-hop...