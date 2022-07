¿Será Marissa Abela la Amy Winehouse de su biopic?

A cuentagotas. Así va cayendo la información sobre uno de los proyectos que podrían dar más que hablar en 2023. Porque 11 años después de su trágico fallecimiento, la figura de Amy Winehouse sigue siendo de culto para millones de sus seguidorxs en todo el mundo. Y su película biográfica promete convertirse en un bombazo en taquilla como lo fue Bohemian Rhapsody, Rocketman o lo está siendo Elvis.

Una de las mayores dudas y de las que dependerá buena parte del éxito de esta propuesta cinematográfica es el nombre de la actriz que dará vida a la malograda cantante. Y por ahora parece que ese honor y esa responsabilidad va a ir a parar a manos de Marissa Abela según desvela Variety.

La popular publicación de entretenimiento avisa de que el casting aún no se ha cerrado definitivamente por lo que la decisión final podría cambiar. Sin embargo parece que lxs productorxs del largometraje tendrían a la intérprete de Industry como la gran favorita a hacerse con el papel ya que se ajusta a los criterios que buscaban: una actriz que no eclipsara a la propia Amy, un rostro nuevo y no muy conocido entre el gran público, talento vocal y sobre todo un cierto parecido físico con la responsable de Back to black.

La elección de Abela ha sido bien recibida en los foros de cine que semanas atrás se habían manifestado abiertamente en contra de que Lady Gaga hiciera de Amy Winehouse. No por el hecho de que no tuviera talento interpretativo, algo que ya ha dejado demostrado en sus diferentes papeles en el séptimo arte, sino por el hecho de que el fenómeno Gaga eclipsara la historia de la vida de Amy.

Amy Winehouse Movie Heats Up as ‘Industry’ Star Marisa Abela Emerges as Frontrunner to Play Singer (EXCLUSIVE) https://t.co/68UxOsf8t9 — Variety (@Variety) July 28, 2022

Es evidente que la historia de la vida de la cantante británica da para mucho y merece ser contada de la manera más fidedigna y menos industrializada posible. Más allá de su talento musical, completamente indiscutible, su caída a los infiernos debido a las adicciones y su caótica relación amorosa serán algunos de los ejes centrales del film. Tan solo publicó dos álbumes de estudio a lo largo de su vida, pero solamente con ello se convirtió en una de las artistas más importantes de toda su generación, una diva del soul.

El proyecto parece que avanza con firmeza. En septiembre de 2021 se anunció que la productora Halcyon Studios se había hecho con los derechos para embarcarse en la película. Lo haría tomando como partido el libro Saving Amy de Daphne Barak, que narra los tres últimos años de vida de la artista. Pero el entorno de Amy no apoyaba la propuesta y cambió de rumbo. Fue entonces cuando entró en escena Studiocanal con el proyecto Back to black.

Ya sí con el respaldo de la familia de Amy, se empezaron a dar pasos en la preproducción con la elección de Matt Greenhalgh como guionista y de Sam Taylor -Johnson como directora del largometraje. Una decisión no exenta de relevancia ya que la realizadora era amiga de la cantante.

Según diversos medios, las primeras noticias que llegan sobre el guion de la película indican que mostrará los inicios de la cantante en los bares de jazz londinenses hasta su ascenso al estrellato gracias al aclamado disco Back to Black. Evidentemente, también aparecerán en la cinta los problemas de adicciones de la artista, que le condujeron a la muerte en 2011, ingresando trágicamente en el club de los 27.