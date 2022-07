Calvin Harris estrena ‘New To You’, el último adelanto de su álbum junto a Normani, Tinashe y Offset

Menos de una semana queda para que podamos escuchar el nuevo disco de Calvin Harris al completo. Este 2 de agosto, Funk Wav Bounces Vol. 2 estará disponible en todas las plataformas digitales, con el que regresará el DJ después de 5 años sin lanzar un álbum. Para preparar dicho estreno, se conocieron tres singles promocionales muy potentes: Potion, New Money y Stay with me. Sin embargo, ha querido mostrar uno nuevo antes de disfrutar del recopilatorio al completo.

Calvin Harris se ha unido a Normani, Tinashe y Offset para hacer una colaboración diferente a las otras tres. New To You es el último adelanto de Funk Wav Bounces Vol. 2, un tema con una introducción musical de un minuto, donde podemos apreciar el sonido que tendrá los 5 minutos de duración que tiene. Nos permite disfrutar de un género diferente al que podemos escuchar en las voces protagonistas, para hacer un hit dance relajado, pero a la vez con movimiento.

New To You es una de las 14 canciones que tiene este nuevo álbum, del cual Calvin Harris ya ha desvelado todas las colaboraciones y el título de cada uno de los temas. Dua Lipa, Young Thug, 21 Savage, Justin Timberlake, Halsey, Pharrel, Normani, Tinashe y Offset son solo nueve de los 23 artistas que son parte de Funk Wav Bounces Vol. 2.

Voces variadas para hacer combinaciones muy potentes. No ha sido un trabajo sencillo y Calvin Harris ha pasado por algunas dificultades a la hora de crear dicho álbum. La diversidad que se encuentra en el disco ha provocado que la producción de este se haya complicado en algunas ocasiones, retrasando su lanzamiento durante mucho tiempo. Hay que recordar que el DJ lleva sin lanzar un recopilatorio cinco años.

Lo que está claro es que Calvin Harris se ha propuesto crear temas frescos y muy acordes con la estación del año en la que lanza Funk Wav Bounces Vol. 2. Ya adelantó, hace unos meses, que el momento elegido para escucharlo era el verano y, sin duda, así es. Los cuatro temas que hemos escuchado son idóneos para poder disfrutar tranquilos, con la brisa marina y el calor de la playa.