El nuevo proyecto musical de Beyoncé será una trilogía

La nueva aventura musical de Beyoncé ha comenzado. Renaissance Act 1 nos ha devuelto a la actualidad musical a Queen B después de muchos años de silencio discográfico en solitario desde The Gift y la banda sonora de El Rey León. Pero parece que en los próximos años no tendremos que esperar tanto porque tal y como ha anunciado la solista estadounidense, este álbum será el primero de una trilogía.

Esta no es la primera vez que la intérprete concibe su obra como algo dividido en tres capítulos. Ya lo hizo previamente a nivel audiovisual con Lemonade, Homecoming y Black is King que se estrenaron en las tres principales plataformas de reproducción del momento (HBO, Netflix y Disney+, respectivamente). Incluso junto a su marido y productor ocasional, Jay Z, también realizó una trilogía de cortos en su día para promocionar On the run tour.

En el caso del nuevo proyecto discográfico de Beyoncé todo tiene una explicación más sencilla, lógica y repleta de significado para ella. La concepción de todos y cada uno de sus trabajos ha sido realizado durante cada uno de los 3 años que ha durado la pandemia: 2020, 2021 y 2022.

Con esta premisa parece probable que todos estos discos de estudio de Beyoncé que verán la luz en el futuro (de momento se desconoce títulos y fechas de lanzamiento) tengan una importante carga emocional que dependerá del estado de ánimo que tuvo la solista en esos años.

La primera puerta abierta a los sentimientos de Byeoncé durante el primer año ya se ha abierto con Renaissance Act 1. "Este proyecto de tres actos se grabó durante los tres años de pandemia. Un tiempo que fue para estar quieta, pero también uno que me pareció el más creativo. Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que nada más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración".

"Quiero dar un especial agradecimiento a Rumi, Sir y Blue por permitirme tener ese espacio, la creatividad y la inspiración y un agradecimiento especial para mi marido y 'muso', quien me sostuvo durante aquellas largas noches en el estudio. Un gran agradecimiento a mi tio Jonny. El fue mi padrino y la primera persona que me influyó con la música y la cultura que sirve de inspiración para este álbum. Gracias a todos los pioneros que crearon esta cultura, a todos los ángeles caídos que contribuyeron sin ser reconocidos ni de lejos por lo que hicieron. Esto es una celebración para ti. Gracias a mi equipo Parkwood, mi memoria, Dream, y todos los productores talentosos involucrados en el proyecto. Mama, te quiero. A mi padre, de la vieja escuela, mi primer profesor que me inspiró en cada movimiento que hacía. Te quiero. Y a mis fans. Espero que disfrutéis de este disco. Espero que os inspire para liberar vuestro meneo. Ja! y a haceros sentir únicos, fuertes y sexis como solo vosotros sois. Os quiero profundamente. B" ha escrito la cantante en el libreto de su álbum.

Pese a que no ha sido un lanzamiento sencillo por la filtración inesperada de su álbum dos días antes del lanzamiento previsto para este pasado viernes 29 de julio, estamos ante una emocionante nueva etapa en la carrera musical de Beyoncé. Solo hay que echar un vistazo al listado de productores y compositores involucrados para darse cuenta de que esta trilogía va a dar mucho que hablar: Jay Z, The Dream, Pharrell Williams, Hit-Boy, Nija Charles, 070 Shake, P2J, Labrinth, Skrillex, A.G. Cook, Honey Dijon, Drake, Lucky Daye, Tems, Syd, LilJuMadeDaBeat, Sabrina Claudio, Bloodpop, James Brown, Tricky Stewart, Denisia “Blu June” Andrews, Brittany Coney, Symbolyc One, Moi Renee...