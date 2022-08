El primer marido de Jennifer Lopez opina sobre su boda con Ben Affleck: “Tengo la sensación de que no durará”

Allá por 2003 muchos pensaban que Jennifer Lopez y Ben Affleck ser casarían y es que, después de protagonizar Gigli y comenzar una relación, sonaron campanas de boda. Pero la excesiva atención de los medios fue la excusa para romper el compromiso y separarse.

Han hecho falta dos décadas y varias relaciones por medio para que ambos se dieran cuenta de que, en realidad, aquello fue un error y había que retomar sus planes de boda. El pasado 16 de julio de 2022 por fin se convirtieron en marido y mujer.

No era la primera boda para ninguno de los novios. Él ya había estado casado con Jennifer Garner con la que comparte tres hijos. Ella, tiene más experiencia porque esta era su cuarta boda.

La opinión del primer marido

El primero al que dio el ‘sí, quiero’ fue Ojani Noa. Luego llegaron Chris Judd y Marc Anthony. Su primer matrimonio le duró dos años. Y ha sido ahora, ese primer marido el que ha asegurado en una entrevista con Daily Mail que “estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”.

El actor cubano no cree que esta sea la definitiva, de hecho, cree que la cantante y actriz se casará unas cuantas veces más. “A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces y Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”, recordaba.

En su caso, él no formaba parte de ese foco mediático que rodea a la diva del Bronx. No era más que un camarero en el restaurante de Gloria Estefan en Miami. De hecho, tras su separación amistosa, recibió una compensación económica de 50.000 dólares. Claro que esa actitud amistosa no duró demasiado y le ha dado más de un problema a JLo en los últimos años.

Ojani, por lo que pudo conocer a su mujer, no cree que sea capaz de establecerse con una sola persona para siempre. El tiempo le dará o quitará la razón.