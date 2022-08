Madonna tiene clara su posición respecto a la venta de los derechos de su música: “la propiedad lo es todo”

Madonna está de celebración por sus 40 años de carrera musical. Ha conseguido cosechar una cantidad de éxito imposibles de contabilizar con los dedos de las manos y, por ello, ha lanzado un recopilatorio llamado Finally Enough Love: 50 Number Ones con 16 de sus grandes temas, como Like a Prayer, pero remezclados y dándole un toque más actual. El 19 de agosto estará disponible la versión en físico e incluirá colaboraciones con Maluma, Justin Timberlake, Nicki Minaj, Britney Spears y DJs importantes a nivel internacional.

La artista ha sido entrevistada por el medio de comunicación Variety para hablar de su buena relación con Guy Oseary, su representante, y sobre sus intenciones futuras en la industria musical. Madonna confiesa que manager, además de su hombre de confianza, “siempre fue la voz de la razón”. Solo tiene buenas palabras para él por todos los años que han estado juntos profesionalmente.

A nivel musical, Madonna tiene muy claro que tiene que acercarse a las nuevas generaciones y la forma más fácil de hacerlo es a través de una presentación mucho más divertida de sus canciones. De esta manera, puede llegar a un público que, por desgracia, desconoce quién es a grande escala. Además, tiene muchas ganas de volver a realizar una gira para presentarse delante de sus seguidores.

Durante la entrevista, le realizaron una pregunta respecto a sus nulas intenciones sobre vender los derechos de su música. No quiere hacerlo por un motivo muy claro: “porque son mis canciones. La propiedad lo es todo”.

También tiene muy claro que desea ser ella la que esté al mando de su propio biopic. Una vida extraordinaria debe tener una película igual, por eso Madonna quiere estar al frente y contar todas aquellas historias que ha vivido. “Tengo un guión muy largo que me cuesta mucho acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades”, confiesa en Variety.

Madonna será la directo y la coescritora de su película, junto a Diablo Cody. No quiere que nadie cuente su historia a excepción de ella: “fue un ataque preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos”, declaró.

Tras 40 años de carrera, la artista tiene muy claro cuál es el camino que quiere continuar y hacia donde ir.