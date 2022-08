Calvin Harris regresa 5 años después con su nuevo álbum, ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’

¡La espera ha terminado! Calvin Harris ha estrenado su tan deseado álbum de regreso, tras cinco años sin lanzar uno. Funk Wav Bounces Vol. 2 ya es una realidad con 14 canciones que muestran una variedad en cuanto a sonidos y en las que el DJ ha puesto todo su empeño para producirlas.

Este sexto álbum llega cargado de colaboraciones muy diferentes entre sí, aunque en la mayoría de los casos predominan los artistas R&B. Calvin Harris ha conseguido una fusión buena para que cada canción se adapte al estilo de cada uno de los intérpretes que ponen voz al disco, pero manteniendo ese toque electrónico. Es un sonido veraniego y muy de chill, aunque muy alejado de trabajos como Motion y 18 Months.

Funk Wav Bounces Vol. 2 comienza con una breve introducción para dar paso a dos temas que ya conocíamos, puesto que el DJ se había encargado de darnos algunos adelantos completos: New Money, con 21 Savage, y Potion, con Dua Lipa y Young Thug. Le siguen otras canciones como Woman Of The Year y la colaboración con Charlie Puth y Shenseea, Obsessed.

New To You y Stay With Me fueron los otros temas que ya habíamos escuchado. Este último, junto a Justin Timberlake, Halsey y Pharrel, tiene una segunda parte en el disco que hace de interludio. Otras colaboraciones importantes y de renombre como Jorja Smith, Swae Lee y 6LACK, entre otros.

Calvin Harris - Stay With Me ft Justin Timberlake, Halsey & Pharrell (Official Video)

Pharrel William es el artista que tiene una doble participación en el álbum. Además de estar presente en Stay With Me, también pone voz a la última canción de este recopilatorio, Day One. Un tema con el que el DJ ha unido a este artista y a Pusha T para poner el broche final a un trabajo que le ha llevado mucho esfuerzo.

Calvin Harris comentó, meses antes de ponerle nombre y fecha a este álbum, las dificultades a las que había tenido que hacer frente para crear las 14 canciones. La variedad de sonidos y de voces tan diferentes entre sí han permitido que el DJ experimente y se aleje de sus discos anteriores.