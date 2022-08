Ezra Miller se pronuncia sobre sus polémicas detenciones: “He comenzado un tratamiento”

Ezra Miller ha conseguido lo impensable: protagonizar más titulares que las dos franquicias de éxito en las que actúa, Animales Fantásticos y The Flash. Si bien en el pasado tuvo algún que otro altercado que removió ligeramente a la opinión pública -no quiere decir que no tuviese relevancia, pues trató de ahogar a una fan-, los últimos acontecimientos han provocado que Warner se plantee incluso sustituirle en el Universo Extendido de DC.

Sin embargo, su última noticia poco tiene que ver con otro escándalo, sino más bien con una posible redención. Su terremoto mediático empezó en Hawaii de este mismo año, donde tuvo un altercado en un karaoke que se resolvió con una multa de 500 dólares. Lejos de parar, siguió con varios sucesos que no han dejado indiferente a nadie.

Y es que el actor, a través de su agente, ha emitido un comunicado al medio estadounidense Variety en el que ha dejado clara su posición sobre todo lo acaecido. Disculpas incluidas, obviamente. "Habiendo pasado recientemente por un intenso periodo de crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento. Quiero disculparme con todos aquellos a los que he alarmado con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a un punto seguro, saludable y productivo en mi vida".

Si lo cumplirá o no solo lo dirá el tiempo, aunque sí se ha ajustado al mejor escenario posible que valoró Warner después de todo lo sucedido. A pesar de sus continuos retrasos, la película de The Flash sigue siendo como una de las más esperadas por los fans de La Liga de la Justicia, y no es para menos.

El proyecto ha prometido ser el punto de partida para un universo cinematográfico bien construido, prácticamente similar al que Kevin Feige y sus colaboradores han ido construyendo con Marvel Studios en la última década. El punto fuerte de la película será incluir tramas multiversales, con cameos tan esperados como el de Ben Affleck, que dijo que no interpretaría más a Batman, y Michael Keaton, que dejó de encarnar al mismo personaje hace 30 años.

Los tres escenarios de la compañía incluían un reducido tour de prensa para Miller después de rectificar, apartarle totalmente de la promoción de la película o cancelar por completo el proyecto. Afortunadamente, parece que están optando por la primera opción, aunque después de la cancelación de Batgirl muchos espectadores temían la tercera.

Regrabar la película no entra en los planes de los estudios, ya que Miller es el absoluto protagonista con incluso más de un papel dentro de la trama -con variantes de su propio personaje-. Ahora, más que nunca, se puede decir que el futuro de The Flash depende en gran parte de Ezra Miller.

The Flash se estrena el 23 de junio de 23 de junio de 2023.