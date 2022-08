Coldplay confirma su tercera actuación en Barcelona

Music of the spheres World Tour tiene una nueva fecha confirmada en España. A la doble cita en el estadio olímpico Lluis Companys de Barcelona, Coldplay ha confirmado una tercera actuación en la Ciudad Condal. No ha sido el único nuevo concierto anunciado. La banda británica ha añadido también otros shows por Europa ante la alta demanda de entradas.

El cuarteto ya había desvelado que su gira mundial pasaría por nuestro país los días 24 y 25 de mayo y ahora también actuará el próximo 27 de mayo. Lo que sucederá el día 26 sigue siendo un misterio para lxs fans incondicionales de Chris Martin, Will Champion, Jonny Buckland y Guy Berryman.

Las entradas para estos tres conciertos de Coldplay en Barcelona se ponen a la venta este mismo jueves 25 de agosto desde las 10 de la mañana a través de las plataformas de venta Live Nation y Ticketmaster. Durante todo el día 24 de agosto, sus seguidores más acérrimos han podido adquirir sus tickets en pre-venta.

Según ha informado la compañía promotora de sus shows en todo el mundo son ya más de 4 millones de espectadores los que han asistido a su más de medio centenar de shows que han ofrecido en América Latina, Norteamérica y Europa. Y en 2023 llega una nueva rama de su tour mundial que hará triple parada en Barcelona.

Son por ahora las únicas citas en nuestro país aunque la venta de localidades para el resto de ciudades en Europa también están disponibles si os animáis a hacer un 2x1: viaje + concierto.

Fechas de la gira 2023: Colplay Music of the Spheres World Tour

17 de mayo - Coimbra

23, 24 y 27 de mayo - Barcelona

31 de mayo y 1 de junio - Manchester

6 de mayo - Cardiff

21 y 22 de mayo - Nápoles

25, 26 y 27 de junio - Milán

1 de julio - Zurich

5 y 6 de julio - Copenhague

8 y 9 de julio - Goteborg

15, 16 y 18 de julio - Amsterdam

Coldplay confirmó en su día que habían planeado este tour durante años intentando minimizar el impacto de su huella medioambiental utilizando sólo materiales reciclables. La formación aseguró además que estaban muy emocionados por volver a tocar en directo. Algo que queda demostrado en que sumarán más de un año sobre los escenarios desde que arrancaron en Costa Rica en marzo de este año.

"Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora. Si quieres venir a un espectáculo y cantar con nosotros, estamos muy emocionados de verte" explicaba la banda.