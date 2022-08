Dani Martín y el mejor remedio para un mal día: saber reírse de uno mismo

Dani Martín está viviendo una gira repleta de alegrías y reencontrándose con un público fiel y agradecido que está llenando casi todos sus shows. Pero su tour Qué caro es el tiempo no podía quedarse sin una anécdota divertida que se recordará durante años porque ha sido el propio artista en mostrarla y en saber reírse de sí mismo.

"Cuando estés triste o tengas un mal día, mira este vídeo en repetidas ocasiones, es pura terapia. Feliz vida!!!" publicaba hace unos días a través de su perfil oficial en Instagram junto a un vídeo grabado desde el público donde se le ve tropezar y caer tras intentar pasar por encima de un 'ampli'. El vídeo se corta con el intérprete en el suelo patas arriba pero afortunadamente no hubo que lamentar nada más allá del propio golpe.

Lo que queda claro es que Dani Martín demuestra que la mejor manera de vivir y de afrontar "el mayor ridículo" como el mismo explica en su siguiente vídeo es saber reírse de uno mismo y no tomarse las cosas demasiado en serio: "¡Qué host**n! ¿Lo habéis grabado? ¡Ponerlo en las redes sociales! Es el ridículo más ridículo que te puede suceder" se le oye decir en el vídeo recopilación de su paso por el festival Starlite de Marbella.

"Yo tuve una banda que ahora es vuestra… Las canciones: qué cosa tan mágica generan. Dos noches sold out en @starlitefestival con un buen rollo increíble. Vaya mes de agosto lleno de regalos: todas las entradas agotadas en todos los conciertos, el staff más bonito de mi carrera, la energía más increíble. Me paso todo el concierto sonriendo y siendo lo que soy. ¿Y la hostia que me di ayer? Bueno, no me la di: para mí, sigue habiendo falta. Lo mejor es @crismendezmusic que me mira, como a una pobre rata 🐀 que sale de una alcantarilla, desde su limousine!! Gracias, fanes y no tan fanes, por este mes tan bonito" escribía en su cuenta oficial en las redes sociales.

Katy Perry, Lady Gaga, Ariana Grande, Harry Styles o U2 fueron algunos de los otros artistas que en algún momento de los últimos años probaron que la ley de la gravedad nunca falla y que un pequeño traspiés puede acabar con un doloroso recuerdo. Y si no que se lo pregunten a Madonna: aún nos preguntamos cómo pudo ponerse de pie tras semejante costalazo en plenos Brits. Aunque la gran mayoría de ellos salieron, como mucho, con el orgullo un poco magullado y poco más.

Peor suerte corrieron otros artistas como Dave Grohl de Foo Fighters que se rompió una pierna tras caerse al foso desde el escenario tras un traspiés. Por fortuna no hay que lamentar daños físicos en la figura de Dani Martín que seguirá girando haciendo disfrutar a sus seguidores con las mejores canciones de su música.