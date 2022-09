Rosalía demuestra que la sororidad entre divas existe con estas bonitas palabras sobre Shakira

Si hay algo que caracteriza a Rosalía es su sororidad y compañerismo. La artista catalana, que no deja de batir récords con su disco Motomami y su single Despechá, continúa de gira por Latinoamérica y precisamente allí ha sido donde le ha dedicado unas bonitas palabras a otra megaestrella mundial y la que, según ella ha dicho, ha sido uno de sus referentes en el ámbito musical: la colombiana Shakira.

Rosalía se encontraba en pleno show en Bogotá, el primero que ha dado en Colombia en toda su carrera, cuando uno de sus fans se atrevió a lanzarle una camiseta. La catalana, que siempre se muestra muy cariñosa con todos aquellos que le llevan regalos a sus conciertos o a las puertas de estos, la recibió con gusto y la estiró para quedarse muy sorprendida al ver la palabra que había plasmada en ella: Shakira.

"Tengo que decir algo y es que, desde pequeña que amo a esta mujer", se arrancó a explicar Rosalía sobre la de Barranquilla desatando los gritos de sus fans, quienes, en gran parte, también son fieles seguidores de Shakira. "Es una referencia, así que voy a guardar esto con mucho amor", acabó diciendo la autora de Bizcochito dejando a su público todavía más contento de lo que se había mostrado hasta entonces al mostrarse tan cariñosa con su compatriota, que no atraviesa un momento personal nada fácil después de que se anunciase en el mes de junio su separación del futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Otro guiño de Rosalía a Colombia

Rosalía sabe cómo ganarse a su público, y además de sus palabras de respeto y admiración hacia Shakira, Rosalía también le hizo otro bonito guiño a quienes la acompañaron en el Movistar Arena de Bogotá al contar públicamente que, durante los meses más duros de la pandemia, mientras se encontraba separada de su familia componiendo en Miami, ella pudo contar con una amiga colombiana llamada Lucero que la animó a visitar el país.

Espero que haya sido con bocadillo, te lo mereces reina. ❤️ pic.twitter.com/h3Ujoi1VI3 — Lorena. (@LoreBeltran) September 1, 2022

Pero la cosa no quedó ahí. La artista les explicó a sus fans que durante los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, mientras trabajaba en el álbum que ahora la ha llevado a dar prácticamente la vuelta al mundo, una de las cosas que la consolaban era comer el pandebono que ésta le preparaba con mucho cariño. "De vez en cuando ella me hacía. ¿Sabes cuándo una amiga cocina de más y te da? Pues yo me comía eso y me daba como un calorcito aquí en el pecho...", aseguró la española ganándose en ese momento el favor total y absoluto de su público.

Poco después, para su sorpresa, sus seguidores le hizcieron llegar hsata el escenario una bolsa de este producto típico del Valle del Cauca; y Rosalía no dudó ni un segundo en comerse en directo una de estas delicias hechas con maíz, yuca, queso y huevo.