Chanel desvela cuánto dinero ganó en su paso por Eurovisión

El Hormiguer acaba de arrancar su 17º temporada y como no podía ser de otra forma han tenido una invitada muy especial: Chanel Terrero. La artista de origen cubano tiene a todo su público enamorado gracias a su naturalidad, su sonrisa y sus ganas de vivir. Además, está en el punto de mira por lo que se trae entre manos.

Tras su paso por Eurovisión llegó a España como una de las artistas revelación del momento, ya que el tercer puesto que consiguió en el festival no pasó desapercibo para nadie. Pero lo que se pregunta todo el mundo es cuánto dinero ha llegado a ganar la cantante por subirse a ese escenario y alcanzar una de las mejores puntuaciones. Pues bien, ha sido durante su paso por El Hormiguero cuando lo ha revelado.

“¿Por ir a Eurovisión te pagan?”

Esta es una de las preguntas que más se comentó en redes sociales. Cuando salieron las hormigas, Trancas le preguntó que si le habían pagado por asistir al festival europeo a lo que Chanel respondió con un rotundo “no”. Desveló que lo único que le daban eran las dietas y el desplazamiento cuando se encontraba en Turín, pero que no recibió ni un euro por participar.

No obstante, como defienden muchos artistas, incluida ella, se trata de una oportunidad única en la que el mundo puede conocer tu música y todo aquello en lo que trabajas. Algo que ha conseguido la intérprete de SloMo, pues se ha convertido en un referente para muchos artistas.

En cuanto a su carrera profesional, Chanel ha explicado cómo está llevando la creación de su primer disco, el cual está grabando en Miami: “Hay un montón de cosas nuevas. Llevo trabajando en esto desde antes de Eurovisión. Estoy trabajando muy duro con gente muy profesional y lo que estoy haciendo es algo nuevo para mí. Estoy encontrando mi sonido y quiero ofrecer lo mejor para mi público”

“Voy sola, pero hay gente que me reconoce”

Algo a lo que no estaba acostumbrada es a que la gente la reconozca por la calle: “Puedo ir al super con gorra y gafas. Voy sola, pero hay gente que me reconoce. Una vez fui de compras y había una dependienta que me reconoció y me empezó a meter cosas de regalo en la bolsa”, explicó entre risas.

Sin embargo, confiesa que tiene los pies sobre la tierra, ya que es una profesión muy complicada y en cuestión de días puedes perder todo el trabajo que has conseguido: “Soy consciente de que todo lo que sube acaba bajando porque llevo mucho tiempo en este mundo. Lo que estoy haciendo es disfrutar del momento como una niña pequeña y trabajar lo máximo posible para no preocuparme si esto se va a acabar”.

Le entregamos a @ChanelTerrero el doble disco de platino por SloMo ¡lleva más de 80 mil copias vendidas! #ChanelEH pic.twitter.com/jcxXt3yJ9d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2022

Uno de los momentos más emocionantes en su paso por el programa fue cuando Pablo Motos le entregó el doble disco platino gracias a la venta de 80.000 copias de `SloMo´, el hit que a día de hoy sigue sonando y que nosotros seguiremos bailando.