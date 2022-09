¿Quién es Israel Arroyo, de 'Pesadilla en el Paraíso'? Conoce al vidente al que acuden las estrellas

Israel Arroyo fue el decimotercer concursante que Telecinco confirmó para Pesadilla en el Paraíso, su nuevo reality que se esterna este 8 de septiembre y con el que pretende reenganchar a su parrilla a todos aquellos que no se perdieron ni un minuto de lo que sucedía en Honduras gracias a Supervivientes 2022.

Y esta vez ha arriesgado con el formato pero no con la estrategia. El buque insignia de Mediaset ha vuelto a echar mano de caras conocidas para dar forma a un plantel de lo más variopinto capaz, de un modo u otro, de conectar con todo tipo de audiencia. Eso sí, aunque algunos como Pipi Estrada, Gloria Camila y Víctor Janeiro no necesitan presentación para el público de Telecinco, otros, como es el caso de Israel Arroyo, sí pueden ser algo menos conocidos, aunque no por ello menos interesantes para la audiencia. Porque ¿quién no quiere saberlo todo sobre el vidente de los famosos?

Y es que sí. Israel Arroyo, natural de Sevilla y afincado desde hace año sen Santa Cruz de Tenerife, asegura que tiene un don que le permite ver el futuro y que jamás desaprovecha. De hecho, este concursante de Pesadilla en el Paraíso, aunque no siempre se ha ganado la vida con sus pemoniciones, sí las experimentado desde pequeño, pues al parecer, se trata de un don familiar, pues su abuela y su tia son curanderas.

Ta y como él explicó en el programa Animales Nocturnos presentado por Cristina Tárrega, en su consulta, echa las cartas a sus clinetes pero solo para utilizarlas como vía para explicar lo que su mente es capaz de prever. "Mi don desde niño es visualizar y afrimar, no presentir", sostuvo entonces Arroyo a modo de síntesis de lo que implica su trabajo.

Los clientes más VIP del panorama

Israel Arroyo asegura que por su consulta han pasado las celebrities más importantes del panorama internacional. Además de la presentadora Cristina Tárrega, quien reconoció haber solicitado sus servicios cuando estaba buscando un embarazo, el vidente asegura que ha atendido a personalidades de todo tipo de ámbitos como Chabeli y Enrique Iglesias, Jorge Javier Vázquez, Luis Fonsi, futbolistas de diversas nacionalidades e incluso la que fuese primera ministra del Reino Unido, Margareth Tatcher.

Su éxito, según él mismo defiende, se debe únicamente a la fiabilidad de sus predicciones, que asegura que consiguieron que el boca a boca le conviriese en el vidente más cotizado por las celebrities.

Exestilista profesional

Antes de apostarlo todo por su don, Israel Arroyo se didicó durante varios años al mundo del estilismo y la peluqueria, un entorno en el que se se desenvolvía a la perfección pero que, llegado un punto, dejó de lado para tratar de sacar el máximo provecho a lo que la providencia divina le había entregado. Desde entonces, se dedica en exclusiva a una consulta privada de videncia.

Este es su debut en el mundo de la teleralidad

Israel Arroyo tiene 46 años y llega a Pesadilla en el Paraíso después de únicamente haber protagonizado una intervención televisiva en toda su vida. Para él esta experiencia marcará un antes y un después y lo que tiene claro es que está abierto a todo, incluído, el hecho de encontrar el amor. Eso sí, tiene un carácter fuerte y no soporta los malos olores, así que tendrá que tener paciencia si quiere sobrevivir a ellos en un entorno rural en el que el trabajo físico será la clave de todo. ¿O es que a caso él ya se ha visto en una premonición llevándose el premio a casa y se ha mentalizado para aguantar y esperar? ¡Habrá que esperar hast ael final para saberlo!