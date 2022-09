Ricky Martin, en medio de otra batalla legal

El culebrón en torno a Ricky Martin ha vuelto a protagonizar los titulares de medio mundo. Todo ello en medio de una batalla legal que ha vuelto a reactivarse según recoge la agencia EFE. Siempre según esta fuente, el cantante habría denunciado a su sobrino por supuesta extorsión en torno a la primera denuncia por agresión sexual. Como respuesta, el intérprete habría recibido una segunda denuncia de agresión sexual.

El portavoz de la policía de Puerto Rico, Axel Valencia, confirmó esta información aunque no dió ningún detalle asegurando que al tratarse de una investigación en curso no pueden desvelarse los hechos relacionados con el caso. Sin embargo, los principales medios del país han relacionado esta denuncia con la presentada por Dennis Yadiel Sánchez, el sobrino del vocalista.

La denuncia se puso "en el cuartel Río Piedras por una víctima que es adulta (...). Son investigaciones sensibles y que se protege la identidad". Hay que recordar que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el caso después de que el joven de 21 años retirara la acusación contra su tío el pasado 21 de julio.

En su momento, Ricky Martin hizo un comunicado asegurando que la verdad había vencido a este intento de dañar a su imagen y que se encontraba muy afectado por la situación: "Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez... y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice. Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor" explicó el boricua durante un vídeo.

Pero lejos de calmarse la situación ha vuelto a empeorar con este cruce de acusaciones que ha terminado también en un cruce de demandas. Habrá que esperar para que la justicia investigue el caso ya que en esta ocasión no parece que si la persona demandante es el sobrino del cantante vaya a volver a retirar la demanda.

En declaraciones a la agencia EFE, José Andreu Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, aseguró este domingo que las acusaciones que hizo el sobrino del artista contra él por una presunta agresión sexual: "Estas acusaciones son parte de un patrón de acoso contra el cantante y se dan en reacción al reclamo del artista para que se reivindique su nombre ante las falsas alegaciones en su contra"