Antena 3 consigue que la audiencia castigue a Telecinco gracias a 'La Esposa'

Era un duelo de titanes y Antena 3 arrasó. La cadena insignia de Atresmedia decidido programar el estreno de La Esposa, una miniserie italiana cargada de drama e intrigas que ha llegado a nuestro país para demostrar que no todo tiene por qué necesariamente ser pasión turca, para que esta compitiese con Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality de Mediaset con el que Telecinco pretende ganarse a la audiencia antes de la llegada de una nueva edición de La isla de las tentaciones. Y el resultado fue abrumador: Antena 3 ganó la batalla por el share anotándose un abrumador 17,1% mientras rozaba el millón de espectadores.

Por su parte, la nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso, pese a volver a ser un show enlatado y mucho más dinámico que el directo, se quedó solo en el 10,6%, una cifra todavía inferior a la de su estreno, cuando sentó a ver Telecinco al 13,5% de los espectadores mientras Antena 3 se anotaba un 17,7% gracias a la exitosa película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno.

Así, durante la noche del jueves 14 la audiencia volvió a castigar a Telecinco, que parece que no consigue levantar cabeza ni en el prime time ni en el horario de tarde y sobremesa, donde los acontecimientos que han ido teniendo lugar en Sálvame en los últimos meses y la cada vez más poderosa presencia de las series turcas en Antena 3, han hecho a la cadena de Tierra Amarga, ¡Boom! y Pasapalabra, líderes en estas franjas.

Polarización y apuestas por el drama y los concursos

La polarización de la población, especialmente de la que está considerada como el 'target' principal de Mediaset a causa de la emisión del documental sobre Rocío Carrasco, el desgaste que provocan los años en formatos como Sálvame y el baile de sillas y caras que se ha vivido en Telecinco en los últimos tiempos podrían ser algunas de las causas de la pérdida de audiencia de esta cadena en el horario vespertino. Sin embargo, en un análisis actual de la audiencia televisiva de nuestro país no podemos obviar la grandísima influencia que las series turcas están teniendo sobre los espectadores.

Mujer, Mi Hija, Infiel Hermanos y ahora Tierra Amarga se han convertido en un verdadero fenómeno de la televisión de nuestros días. Cada vez son más los hogares que se dejan cautivar por los ritmos del drama turco, y esto, a la vez que otorga muchísimas alegrías a Antena 3 y a Telecinco (que hizo su apuesta con Love is in the air), también hace más dura la competencia con otros tipos de formatos.

¿Quizá por eso ahora Antena 3 esté testeando a la audiencia con La Esposa? No podemos responder a esta pregunta por ellos, sin embargo, sí podemos decir que esta serie italiana con la que conquistó el share de la noche del miércoles y probablemente repita este hito este jueves, tiene todos los ingredientes que ofrecen al público las turcas, pero sin serlo: tiene amor, desengaño, intrigas, traición y pasión. Los cinco elementos que cautivan a los telespectadores de nuestros días, que parecen ya algo cansados de telerealidad y cada vez más abiertos a ficciones largas en las que no falte ni una pizca de drama. A esto, y a los concursos de la tarde, el otro formato que, hasta ahora, nunca ha fallado.