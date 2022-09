Demi Lovato, Daddy Yankee y otros artistas que dijeron (o van a decir) adiós a salir de gira

Demi Lovato sorprendía ayer al mundo con sus palabras en las que dejaba entrever que la próxima gira mundial en la que presentaría su más reciente álbum de estudio sería la última. Una declaración de intenciones que no dejaba lugar a dudas aunque no es la primera vez que vemos casos de artistas que anunciaron una retirada que posteriormente no se produjo o que terminó en un regreso posterior.

Sin embargo, hay algunos artistas que en su momento dijeron que se despedían de los escenarios y que han cumplido su promesa a rajatabla. Tendremos que esperar para ver si Demi Lovato es de las primeras o de las segundas pero lo que está claro es que no está sola en su intención porque otros artistas ya dijeron o van a decir adiós a lo de salir de gira.

Daddy Yankee

Ha sido, probablemente, una de las retiradas más sonadas del 2022. Escuchar el discurso de Daddy Yankee se hizo especialmente duro para quienes crecieron con su música o le han descubierto con el boom de los sonidos urbanos latinos.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, por fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, de lo que me ha regalado este género. La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave. Siempre trabajé para inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones", ha expuesto Yankee. "En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy, yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quiere ser cantante. Hoy anuncio mi retiro de la música brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción" explicó el músico.

La última vuelta es, por lo visto, su despedida de los escenarios aunque ya han salido fuertes rumores de que podría prolongar algo más su estancia en la música.

Demi Lovato

Antes de su concierto en Chile, Demi Lovato explicó que no podía seguir trabajando de una manera que después la obligaba a pasar varios días descansando: "Ya no puedo hacer esto. Esta próxima gira será la última. Los amo y gracias chicos". Al parecer, la cantante continuará su tour Holy Fuck hasta que sea posible, ya que en una foto en el backstage dijo: "Apenas tengo voz, apuntaré mucho el micrófono a la audiencia esta noche".

Esta noticia ha roto el corazón de muchos seguidores que dicen que "no será lo mismo sin las canciones de Demi Lovato", un icono para toda una generación. Sin embargo, la artista está luchando para poder terminar todos los conciertos que tiene pendiente, pidiendo ayuda a los fans que acudan a ver su show: "Voy a poder hacerlo para ustedes. Necesitaré ayuda para cantar así que canten fuerte para mi bbs!!" explicó junto a emojis enfermos.

No ha faltado quienes han apuntado a que una vida de excesos también habría contribuido a que la ex chica Disney llegara a esta situación. Son muchos años bajo el foco de la actualidad televisiva y musical y no cabe duda de que todo suma. Ahora solo queda esperar para ver si Holy Fuck es una gira de despedida o las palabras se las lleva el viento.

Britney Spears

Mientras estaba bajo la tutela de su padre y su entorno, la princesa del Pop ya confirmó que no volvería a subirse a un escenario. El hecho de estar enriqueciendo a quienes, según ella, se aprovechaban de su carrera motivó su adiós a los directos. Sin embargo, ahora que ha recuperado su independencia legal, no parece que la situación haya cambiado demasiado.

Britney Spears está atravesando momentos muy difíciles y no es sencillo volver a actuar como se hacía hace una década. De hecho en las últimas horas ha trascendido una supuesta declaración de la artista que parece recorrer el camino de la despedida.

"Estoy bastante traumatizada de por vida y si, estoy especulando como la mie**a, pero probablemente no volveré a actuar en un show… Solo porque soy terca y quiero demostrar lo que soy" aseguran que dijo la cantante. ¿Será el fin de sus shows en vivo y en directo?

Elton John

Elton John ya ha puesto fecha definitiva a su retirada de los escenarios. El camino de baldosas amarillas que llevará a su último show en vivo y en directo llevará al músico británico hasta Los Ángeles el próximo 22 de noviembre del 2022 y ahí pondrá punto y final a su trayectoria. Aunque el artista ha dejado la puerta abierta a la confirmación de nuevas fechas para sus "amigos de ahí abajo" refiriéndose a Australia, Suramérica y África para los que no ha anunciado eventos.

Después de 50 años de carrera, el músico anunció que dejaría la música para dedicarse a su familia con la mayor producción que jamás había preparado. "Es el momento adecuado para dar las gracias a todos los fans que tengo alrededor del mundo, y luego decir adiós", así lo anunció. El cantante y compositor ya anunció en 2016 que quería dar "menos conciertos en el futuro" para poder pasar más tiempo junto a los dos hijos que tiene con su marido, David Furnish.