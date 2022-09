Lady Gaga estalla en lágrimas tras tener que suspender el cierre de su gira mundial

Han pasado dos meses desde que Lady Gaga arrancó su gira mundial Chromatica Ball World Tour. La gira, con la que se ponía fin a 3 años de ausencia de los escenarios, comenzó por todo lo alto, batiendo récords de audiencia e incluso teniendo anécdotas increíblemente virales... Pero la despedida no ha podido dejar un sabor más amargo a la estrella neoyorquina.

Porque a través de sus redes sociales ha posteado un vídeo y un mensaje en el que la solista estalla en lágrimas por lo que sucedió en su último show en Miami. Una tormenta eléctrica obligó a la artista a tener que suspender el show ante el riesgo evidente de que alguien pudiera sufrir el impacto de un rayo.

La decisión fue casi como una puñalada al corazón de la Germanotta que se mostró muy afectada por no haberse podido despedir como le hubiera gustado de su público: "Hola a todos. Gracias por venir a mi gira. Hemos intentado terminar el show en Miami de verdad pero incluso cuando la lluvia paró, los rayos estaban cayendo tan cerca de donde estábamos. Sé que durante mucho tiempo hayáis podido pensar que era una persona dura pero realmente me sentía muy responsable de todo el público, de mi crew, de mis bailarines... Lo siento mucho por todos los que quizá esperaban una actuación épica de Rain on me bajo la lluvia. Pero lo realmente importante es la vida. Por ello os agradezco este regalo que me habéis hecho en este momento tan duro. En mi corazón sólo deseo que estéis todos sanos y siento no haber podido terminar el show pero era la decisión más sensata para todos. Chromatica no se acabará nunca porque Chromatica va sobre la recuperación y sobre el amor que me habéis demostrado esta noche".

Poco después de brindar esta explicación en vídeo, todavía maquillada y vestida tal y como se había retirado del escenario, subió otra imagen en la que parecía más calmada. Esta foto sirvió para agradecer a su público la comprensión por el adiós en falso a su Chromatica Ball World Tour.

"Lo siento, no pude terminar el show, era demasiado peligroso. Los rayos estaban siendo impredecibles y cambiando momento a momento. Os amo. Mirad, durante años algunos de vosotros me habéis llamado mother monster y en mi corazón sabía que era mejor manteneros a salvo. Gracias por creer en mí. Este fue el mejor tour de mi vida y voy a apreciar este momento para siempre. Me llevó mucho tiempo curarme pero lo hice. Por Supuesto que quería cantar Rain on me para vosotros bajo la lluvia. Pero prefiero estar seca y al menos estamos vivos. Supongo que de alguna manera sabía que este momento iba a pasar y estoy muy agradecido a ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, todos mis familiares y amigos. La seguridad es lo primero. Os quiero. Gracias por las flores y los aplausos y por la comprensión. La vida es lo que importa. #thechromaticaball" escribió Lady Gaga en su perfil oficial de Instagram.

No cabe duda de que esta gira de conciertos que ha recorrido medio planeta se quedará en su memoria como una de las mejores de toda su carrera musical si es que no es la mejor. Y después de casi dos décadas de música estamos casi convencidos de que esto no va a quedar así...